Le Kamouraska donne le coup d’envoi de la 27e présentation du Défi OSEntreprendre

La MRC de Kamouraska et la SADC du Kamouraska annoncent le coup d’envoi de la 27e édition du Défi OSEntreprendre pour le territoire de la MRC de Kamouraska. Les personnes intéressées ont jusqu’au 11 mars, 16 h pour faire parvenir leur candidature.

Le compte à rebours est donc officiellement commencé! Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur osentreprendre.quebec. Une activité de remise de prix couronnera les lauréats à l’échelon local le 1er avril prochain à l’occasion d’un 5 à 7.

Ce grand mouvement québécois fait rayonner :

- de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise;

- des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite inc.;

- des modèles d’approvisionnement d’ici avec son volet Faire affaire ensemble.

« Nous sommes fiers de déployer le Défi OSEntreprendre car c’est une formidable source de maillage pour notre communauté d’affaires. Il permet le rayonnement des entrepreneurs d’ici et inspire une nouvelle génération à oser se lancer », affirment d’une voix commune le président de la SADC du Kamouraska, M. Olivier Lambert et M. Sylvain Roy, préfet de la MRC de Kamouraska.

Pour information, communiquez avec Marcel Leclerc, responsable local du Défi OSEntreprendre pour le territoire de la MRC de Kamouraska.

DÉFI OSENTREPRENDRE

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de personnes annuellement : des élèves, appuyés par leurs intervenants scolaires, des étudiants ainsi que des entrepreneurs. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national grâce à plus de 300 responsables qui se mobilisent dans les 17 régions du Québec.