Le salaire minimum passera à 16,10 $ l'heure dès le 1er mai

Le 1er mai 2025, le taux général du salaire minimum sera de 16,10 $ l'heure grâce à une hausse de 0,35 $. C'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui en a fait l'annonce le vendredi 31 janvier.

Selon Québec, cette augmentation de 2,22 % bénéficiera à 217 400 salariés, dont 118 400 femmes. Ces travailleurs verront ainsi une hausse de leur revenu disponible pouvant aller jusqu'à 484 $ par année.

Avec ce nouveau taux, le ratio entre le salaire minimum et le salaire horaire moyen atteindra 50,52 %, alors que la politique gouvernementale sur le salaire minimum vise l'atteinte d'un ratio de 50 %.

Le salaire minimum payable aux personnes rémunérées au pourboire sera augmenté de 0,30 $ l'heure, ce qui représente une hausse de 2,38 % et qui fera passer leur taux horaire à 12,90 $. Le même pourcentage de hausse sera appliqué pour les travailleuses et les travailleurs affectés exclusivement, durant une période de paie, à la cueillette de framboises ou de fraises. Ainsi, le salaire minimum payable passera à 4,78 $ le kilogramme pour la cueillette de framboises et à 1,28 $ le kilogramme pour celle de fraises.

«Cette hausse fait évoluer le salaire minimum de façon équilibrée, en respectant la capacité de payer des entreprises, tout en permettant aux travailleuses et aux travailleurs d'accroître leurs revenus et de préserver leur pouvoir d'achat. Malgré le contexte économique inflationniste qui a suivi les années de pandémie, a souligné le ministre Boulet.

Ce dernier a soutenu que l'évolution du salaire minimum réalisée par son gouvernement depuis 2019 était plus forte que l'inflation.