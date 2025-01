Le Caveau des Trois-Pistoles se place sous la protection de la Loi sur la faillite

La microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles a confirmé vendredi qu’elle s’était placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Ses créances s’élèvent à 804 655,54 $.

Les principaux créanciers sont la Caisse Desjardins des Basques, le ministère du Revenu du Québec, la SADC des Basques, le Centre local de développement des Basques, la Scotia Bank, les Brasseux d'la Côte, et Visa Desjardins. Au total, on dénombre un peu plus de 70 créances.

Dans un communiqué, le président de l’entreprise, Nicolas Falcimaigne, pointe du doigt la «hausse des taux d’intérêt, l’inflation, la perte de pouvoir d’achat de la population, la saturation du marché, la pénurie de main d’œuvre, la rupture des chaines d’approvisionnement et d’autres pressions externes [...]»

La microbrasserie a signifié son intention de soumettre une proposition à ses créanciers. C’est la firme Raymond Chabot, représentée par Guyllaume Amiot, qui agit à titre de syndic de faillite. Par ce processus, l’entreprise tente de réduire sa dette tout en cherchant à convaincre des investisseurs de se joindre à elle.

Le Caveau poursuivra ses opérations pendant cette période.