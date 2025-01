Le CRD annonce le lancement du Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent

La présidence d’honneur du Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent, assurée conjointement par le couple de Trois-Pistoles formé de Geneviève Bernier, de GB Foresterie, et de Sébastien Turcotte, de Plomberie Turcotte, donne le coup d’envoi officiel de la 27e édition du Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent.

Geneviève Bernier, fondatrice et directrice générale de GB Foresterie, a toujours baigné dans l’entrepreneuriat forestier grâce à sa famille. Cela a teinté son parcours scolaire, professionnel, et son désir d’être entrepreneure.

Sébastien Turcotte, propriétaire de Plomberie Turcotte et lauréat local dans le volet Création d'entreprise du Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent 2017, a travaillé une dizaine d’années comme employé avant de créer son entreprise. Impliqué dans sa communauté, il apprécie la liberté et les défis qu’amène l’entrepreneuriat.

Pour visionner la vidéo d’invitation de la présidence d’honneur, cliquer ici.

Le compte à rebours est commencé. Les élèves, les personnes étudiantes, intervenantes scolaires et entrepreneures sont invitées à s’inscrire d’ici le 11 mars 2025, 16 h. Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur osentreprendre.quebec. Une activité de remise de prix couronnera les lauréats à l’échelon régional en avril prochain.

Cette année, l’édition du Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent peut compter sur le soutien de Promutuel Assurance comme partenaire présentateur, grâce à l’appui de deux de ses mutuelles.

À PROPOS

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de personnes annuellement : des élèves, appuyés par leurs intervenants scolaires, des étudiants ainsi que des entrepreneurs. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national grâce à plus de 300 responsables qui se mobilisent dans les 17 régions du Québec.



Le Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent est le mandataire régional du Défi OSEntreprendre. Pour sa mise en œuvre, près d'une vingtaine de responsables locaux se mobilisent dans les 8 territoires de MRC afin de mettre en lumière les projets entrepreneuriaux issus de leur milieu.