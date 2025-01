Trois-Pistoles doit retourner à la table à dessin pour son projet hôtelier

Confrontée au refus d’une subvention par le ministère du Tourisme, la Ville de Trois-Pistoles doit recommencer toutes ses démarches avec un nouveau promoteur qui serait intéressé à développer un projet hôtelier, à l’ouest de la rue Jean-Rioux.

Le maire de la Ville de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, explique qu’il a appris que le projet de construction d’un nouvel hôtel n’avait pas été retenu dans le cadre du Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT). De son côté, le promoteur considérait que la subvention gouvernementale était nécessaire dans son montage financier pour aller de l’avant.

«On comprend mal pourquoi on a eu un refus. Le projet était très solide, ça répondait aux priorités gouvernementales. On n’a pas eu de détails», a commenté le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert. À la suite de ce refus du gouvernement du Québec, le promoteur a décidé de se retirer.

La Ville s’est déjà mise à la recherche d’autres promoteurs qui pourraient être intéressés à construire un nouvel hébergement touristique comptant entre 60 et 70 chambres, à Trois-Pistoles. «On est quand même optimiste, il y a beaucoup de potentiel», souligne M. Guilbert.

En juillet 2024, la Ville de Trois-Pistoles a fait l’achat d’un terrain à l’ouest de l’intersection de la rue Jean-Rioux, au nord de la route 132, une transaction qui totalisait 450 000 $. «Il n’y a plus de danger qu’il soit revendu ou utilisé pour de la spéculation», résume le maire.

Ce revers survient quelques mois après que la Ville de Trois-Pistoles a appris qu’elle n’avait pas obtenu de financement du gouvernement du Québec pour la construction d’une nouvelle piscine régionale. Elle espérait obtenir une somme de 10 M$ pour remplacer des infrastructures désuètes et en fin de vie.

«C’est très dommage. On essaie de développer la Ville du mieux qu’on peut. On a beaucoup de projets. On est capable de les supporter, mais ça prend des subventions. Ça prend un peu d’aide du gouvernement […] ce sont des gros investissements pour Trois-Pistoles», complète Philippe Guilbert.

Ce dernier espère que les programmes de financement gouvernemental destinés aux infrastructures sportives, de loisirs ou touristiques seront reconduits puisqu’ils répondent à un besoin exprimé par les municipalités. L’objectif de la Ville de Trois-Pistoles est avant tout de maintenir les services existants en place.