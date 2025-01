Ajustement important du taux de taxation à Pohénégamook pour le budget 2025

Le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook a adopté, lors d’une séance extraordinaire le 18 décembre dernier, un budget de fonctionnement de 6,84 M$ pour l’année 2025. Cette adoption vient conclure l’exercice budgétaire entamé depuis plusieurs semaines, au cours duquel l’administration de la Ville s’est positionnée afin de répondre aux défis posés par le nouveau rôle d’évaluation et la volonté d’améliorer les services municipaux, en fonction de la capacité de payer des citoyens.

Une augmentation des revenus provenant de la taxe foncière résiduelle de 3% est prévue. Compte tenu de l’importante hausse de l’évaluation des propriétés à Pohénégamook en vertu de son nouveau rôle, le taux de taxation a ainsi été considérablement réduit, passant de 1,262 $ du 100 $ d’évaluation à 0,846 $ du 100 $ d’évaluation. Cet ajustement du taux de taxation limitera l’impact sur le compte de taxes des propriétaires fonciers, qui sera toutefois variable en fonction des nouvelles valeurs des propriétés sur le territoire.

L’administration de la Ville souligne avoir souhaité trouver un équilibre afin d’améliorer les services en place, sans toutefois augmenter de manière trop prononcée le fardeau pour sa population dans un contexte difficile de hausse généralisée des coûts. L’administration municipale continuera de porter une attention particulière à l’amélioration de son réseau routier, avec des investissements majeurs pour l’entretien de ses routes et de ses rangs. L’acquisition d’équipements de voirie, tels qu’une pelle mécanique et un camion-benne, est notamment prévue afin de maximiser la capacité de la Ville à réaliser d’importants travaux de manière autonome, et ce à plus faible coût.

«Les membres du conseil municipal et du personnel administratif ont travaillé très fort en vue de présenter ce budget, dans le contexte particulier du nouveau rôle d’évaluation. Nous avons réduit notre taux de taxation afin de tenir compte des nouvelles valeurs du rôle, tout en assurant un certain équilibre entre le développement, l’amélioration des services municipaux et la capacité de payer des citoyens. Nous sommes convaincus que l’année 2025 marquera la poursuite ou la mise en chantier de différents projets-phares, qui feront de Pohénégamook une ville toujours plus vivante et attractive», souligne le maire Benoît Morin.

Désireuse de mieux planifier les importants investissements à réaliser au cours des prochaines années, la Ville a également adopté un plan quinquennal d’immobilisation (PQI) lors de cette même séance extraordinaire. Les investissements prévus sont pour le moment évalués à près de 31,5 M$ pour les cinq prochaines années. La mise aux normes des infrastructures d’aqueduc et d’égouts, la réfection majeure du Chemin Tête-du-Lac et la création d’un parc intergénérationnel représentent les plus importants investissements.

Pour l’année 2025, plus spécifiquement, les investissements sont évalués à environ 5,5M$, dont le financement proviendra essentiellement d’aides financières gouvernementales. La réfection des stations de pompage 1-7-8-9-10, dont la durée de vie utile est atteinte, la réfection et le réaménagement de l’hôtel de ville et l’achat d’un logiciel afin de bonifier la gestion des actifs municipaux font partie des projets ciblés. Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté municipale de gérer de manière optimale les différentes infrastructures, et ce en fonction des besoins réels et futurs de l’organisation.

Enfin, la Ville prévoit procéder à l’embauche d’un chargé de projet en 2025 pour la recherche de financement et le développement de son parc intergénérationnel, suivant l’acquisition de terrains au cours des derniers mois. De plus, une campagne afin de solliciter le milieu pour la réfection et l’amélioration du Petit pont international sera également mise en place au printemps, afin de redonner une cure de jeunesse à cet emblème témiscouatain.