La Chambre de commerce actualise sa cellule de mentorat

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a levé le voile sur la toute nouvelle version de son service Mentorat +. Ce service accompagne les entrepreneurs dans leur croissance et le développement de leurs compétences et de leurs habiletés professionnelles et interpersonnelles par l'entremise d'un jumelage entre entrepreneurs expérimentés et entrepreneurs en devenir.

«Il était devenu nécessaire de se repositionner afin de mieux répondre aux besoins de nos entrepreneurs », affirme la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault. «Nous sommes très fiers de cette nouvelle offre qui se veut actuelle, inclusive et représentative de notre diversité entrepreneuriale.»

Le service Mentorat + souhaite joindre à la fois les jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, les professionnels, les travailleurs autonomes de même que les travailleurs expérimentés à la croisée des chemins.

Bien que la Chambre de commerce dispose d’une équipe de mentors chevronnés et d’une banque d’entrepreneurs intéressés par le service, elle invite les personnes désireuses d’amorcer une démarche de mentorat – ou encore les personnes souhaitant agir à titre de mentor – à manifester leur intérêt dès maintenant par courriel au: [email protected].

«Prendre quelques heures par mois pour investir dans le développement de ses compétences entrepreneuriales, c’est une formule gagnante», conclut Claudette Migneault.

Le service Mentorat + est sans frais et confidentiel. Pour de plus amples renseignements, il est possible de visiter le : https://www.monreseaurdl.com/mentorat.