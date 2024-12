Le Réseau des femmes professionnelles souligne son 35e anniversaire

Une cinquantaine d’invitées de tous les âges, retraitées comme jeunes professionnelles, ont pris part à un événement visant à célébrer le 35e anniversaire du Réseau des femmes professionnelles du KRTB le 20 novembre à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Cette activité, qui se déroulait sous le thème retrouvailles et renouveau, était animée par Myriam Marquis.

Trois générations de présidentes du réseau ont pris la parole afin de raconter les faits saillants de leur mandat. Les participantes ont pu entendre les anecdotes de Danielle Bélanger, présidente-fondatrice entre 1989 et 1991, Manon Nadeau, présidente de 2002 à 2004 et Mélanie Girard, présidente de 2020 à 2022.

Ce regroupement émane d’un besoin que les femmes exprimaient de se réunir entre elles. Au fil des années, différentes activités, conférences, soupers et visites d’entreprises ont eu lieu afin de mettre en valeur les membres. Parmi les évènements marquants, les membres se sont rappelé la venue de Clémence Desrochers pour le 15e anniversaire du réseau et de Marie-Lise Pilote pour le 20e anniversaire.

Le Réseau des femmes professionnelles est ouvert à toutes les femmes, qu’elles soient étudiantes, retraitées, professionnelles, entrepreneures ou non. Ce regroupement leur permet de tisser des liens dans le milieu économique régional, de développer un carnet d’adresses et de demeurer actives sur les plans économique et social. Lors d’une activité de remue-méninges, les participantes ont partagé leur besoin de réseauter, de s’entraider et de se sentir accueillies au sein du réseau.

La période difficile que l’organisation a traversée au cours des dernières années lui a fait prendre conscience de la nécessité de créer un réseau solide et solidaire, a souligné l’ex-présidente Mélanie Girard. La prochaine rencontre mensuelle réservée aux membres, L’apéro sous zéro avec Cynthia Émond, est prévue le 15 janvier de 17 h 30 à 20 h.