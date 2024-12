Un investissement majeur de 9 millions de dollars pour Rivière-du-Loup Toyota

À l’automne 2025, Rivière-du-Loup Toyota pourra accueillir sa clientèle dans une toute nouvelle concession, laquelle sera située sur la rue Ernest-Paradis. La construction de ce bâtiment neuf, plus grand et plus moderne, représente un investissement majeur de 9 millions de dollars.

D’une superficie d’environ 20 000 pieds carrés, le nouveau bâtiment sur deux étages, vise à mieux répondre aux besoins opérationnels de Rivière-du-Loup Toyota et, du même coup, à offrir une expérience améliorée, tant aux clients et qu'à la vingtaine d'employés.

Rappelons que la concession actuelle, établie sur la rue Fraser à Rivière-du-Loup, a été construite en 1986. Elle possède une superficie de 9 800 pieds, incluant trois planchers et un sous-sol. «On manque d’espace. [Elle] n’est plus adaptée», souligne la directrice générale et copropriétaire de Rivière-du-Loup Toyota, Sylvie Vignet.

La nouvelle concession, deux fois plus grande, présentera d’importantes améliorations.

Elle sera dotée d’une aire de livraison intérieure, idéale pour la prise de possession des véhicules.

Rivière-du-Loup Toyota proposera des installations à la fine pointe, notamment en ce qui a trait à l’atelier de mécanique. «On doit se mettre au goût du jour […] L’électrification amène son lot de défi pour les concessionnaires, donc la réparation des véhicules est différente, la sécurité est différente», mentionne Sylvie Vignet.

Les différents départements, dont celui du service d’esthétique, se trouveront enfin dans un seul et même bâtiment.

Le bâtiment neuf s’accordera également avec les exigences de la marque Toyota, quant à l’uniformité de ses concessions automobiles.

L’entrepreneur général, Construction Béton 4 Saisons (CB4S), a été mandaté pour la réalisation de ce projet de construction, dont les travaux ont débuté en octobre dernier.

Rivière-du-Loup Toyota pourra célébrer ses 40 ans d'existence, en 2026, bien installé dans sa nouvelle concession.