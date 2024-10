Importante augmentation des transactions commerciales au Bas-Saint-Laurent

La région du Bas-Saint-Laurent suit la dynamique provinciale positive du marché des transactions commerciales. Elles ont augmenté de plus de 150 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, pour atteindre 35 M$.

D’après Christian-Pierre Côté, le directeur exécutif chez Côté-Mercier Service de données, la firme-conseil qui est responsable de l’analyse pour RE/MAX Québec, cette hausse marquée des transactions commerciales s’explique par un changement fiscal de l’imposition du gain en capital, effectif depuis le 25 juin 2024.

«Dans la région du Bas-Saint-Laurent, ça fait pratiquement deux ans que le marché immobilier est en stagnation. L’augmentation des taux d’intérêt a freiné les transactions des immeubles de 12 logements et plus, de bâtiments commerciaux et de terrains», explique M. Côté.

Selon lui, les baisses successives du taux directeur par la Banque du Canada ne se fera pas sentir tout de suite. «À la suite d’un bon signal de la banque, le processus d’acquisition ou de vente se met en branle. Avec le délai de transmission, les transactions peuvent prendre entre 9 à 12 mois», ajoute Christian-Pierre Côté.

Au Bas-Saint-Laurent, on dénombre 22 ventes pendant le 2e trimestre de 2024, une augmentation de 46,6 % par rapport à l’an dernier. De plus, la valeur monétaire transigée au cours des 12 derniers mois dans la région est de 69,74 M$, en hausse de 25,95 %.

Christian-Pierre Côté indique qu’un certain mouvement est observé en immobilier commercial au Bas-Saint-Laurent et que la situation devrait se replacer au cours de l’année 2025.