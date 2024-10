Bernard Généreux déplore les dernières mesures concernant travailleurs étrangers temporaires

Le député de Montmagny – L’Islet – Kamouraska – Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a réagi aux nouvelles mesures d’immigration concernant les travailleurs étrangers temporaires (TET). Il reproche au gouvernement libéral une complète déconnexion des régions en matière d’immigration.



«Nos entreprises sont le moteur de notre économie régionale et nationale. Les obstacles qu'elles rencontrent, notamment en ce qui concerne les travailleurs étrangers temporaires, doivent être pris en compte de manière urgente. Il est essentiel que nous travaillions ensemble pour assurer leur stabilité et leur croissance.»



Interpelé par des acteurs locaux, le député s’est donc mis en mode écoute. Il a tenu une rencontre en compagnie de deux autres députés conservateurs, Tom Kmiec et Tracy Gray, tous deux ministres du cabinet fantôme, ainsi qu’avec des représentants d’entreprises de la région de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.



Bernard Généreux a déploré que les nouvelles mesures aient été imposées aux entreprises canadiennes sans préavis. Une illustration, souligne-t-il, de «la gestion irresponsable typique» du gouvernement dirigé par Justin Trudeau.



De nombreux impacts négatifs ont été soulevés par la délégation de gens d’affaires. Ces derniers ont ciblé des baisses de performance, la fermeture de quarts de travail, des perturbations dans les chaines de production, ainsi que la perte de compétences spécialisées difficilement remplaçables à l'échelle locale.



Les trois députés conservateurs ont profité de l’occasion pour réaffirmer leur engagement vis-à-vis ces enjeux, qui, soutiennent-ils, risquent de nuire non seulement à l'économie régionale, mais également à la stabilité des emplois canadiens.