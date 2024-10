La Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk achète le Resto pub d’antan

Jamais deux sans trois, les plans de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk ont à nouveau changé concernant la réalisation de son restaurant de fruits de mer. Mais cette fois-ci, c’est la bonne. La PNWW a acheté le Resto pub d’antan au cours de l’été.

La Première Nation, qui a l’ambition d’avoir un restaurant afin de présenter et offrir les produits issus de ses pêches, a voulu acheter le bâtiment pour revitaliser ce coin de Cacouna et donner plus de choix de restauration aux citoyens.

Ce projet, en plus de valoriser les fruits de mer, donnera l’opportunité au chef wolastoquey Maxime Lizotte, de faire connaitre ses talents culinaires. «Il va être le maitre d’œuvre de la cuisine de ce resto-pub-là» soutient la vice Grand Chef, Shirley Kennedy. Il composera un menu qui se voudra rassembleur et accessible avec une touche créative et inspirée.

«Avec tous les projets qui ont fourmillé [NDLR: à la PNWW], on dirait qu’on a pas encore eu le temps de réaliser. Mais là on commence parce qu’on est dans la phase de conceptualisation», partage avec fébrilité Mme Kennedy.

La PNWW ne souhaite pas se diriger vers l’extravagance, elle désire plutôt créer un endroit accueillant, chaleureux qui donne le gout de se réunir. Pour y arriver, elle veut réaménager le rez-de-chaussée, agrandir la cuisine et la salle à manger, tout en gardant l’espace verrière à l’arrière ainsi que le côté bar. Au total, le restaurant comptera une cinquantaine de places assises. «On va aussi moderniser la façade du bâtiment», ajoute la vice Grand Chef.

Un four à bois en brique, d’environ 25 ans, se trouve aussi à l’intérieur de la bâtisse. «Il est magnifique», soutient Shirley Kennedy. Il sera réparé et mis au gout du jour, tout en lui laissant une touche d’antan. «C’est sûr qu’on veut mettre l’accent sur l’héritage culinaire Wolastoqey. Il va toujours y avoir une petite touche Wolastoqey dans les plats et dans l’utilisation du feu comme outil de cuisson, car c’était ce que nos anciens faisaient», raconte-t-elle. Toutefois, elle confie que quelques soirs par semaine, le restaurant servira de la pizza d’inspiration napolitaine.

En ce moment, des membres de la Première Nation vident le bâtiment en vue d’éventuels travaux. Ces derniers devraient débuter au cours de l’automne. La PNWW se donne six mois pour compléter les rénovations. Elle aimerait ouvrir le restaurant au printemps, à temps pour la saison touristique estivale 2025.

La vice Grand Chef ne peut s’avancer, pour le moment, sur les investissements du projet. Aussi, la PNWW n’a toujours pas convenu de ce que deviendra le bâtiment situé à l’angle de l’Avenue du Port et de la route 132, qui devait préalablement abriter le restaurant.