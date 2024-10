Jean Coutu ouvrira une nouvelle succursale dans le Complexe santé de Medway

La succursale Jean Coutu de Rivière-du-Loup aura une petite sœur. Les pharmaciens propriétaires de la franchise de la rue Lafontaine ouvriront un comptoir de vente et de service dans le nouveau Complexe santé du Groupe Medway, sur la rue Saint-Louis.

Située au rez-de-chaussée de l’édifice, cette nouvelle pharmacie offrira la possibilité aux gens de se procurer leurs médicaments directement sur place, à la sortie de leurs rendez-vous. Elle servira autant les patients du CLSC de Rivière-du-Loup, du GMF Lafontaine que la clientèle des autres commerces du complexe, ses futurs locataires résidentiels ainsi que l’ensemble de la population louperivoise.

Pour David Patry et Manuel Tremblay, pharmaciens propriétaires depuis plus de dix ans, cette occasion était trop tentante pour la laisser passer. «Le Complexe santé deviendra un carrefour important pour les services de santé de toutes sortes dans la région. Nous sommes heureux de pouvoir y contribuer avec notre expérience et notre expertise.»

La pharmacie Jean Coutu de la rue Lafontaine restera en activité pour la clientèle qui la fréquente depuis 1982. La nouvelle succursale de la pharmacie emploiera environ cinq personnes lors de son ouverture, prévue au printemps 2025.