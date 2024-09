Investissements de plus de 1,5 M$ pour le Centre dentaire Deschênes

À l’approche de son 20e anniversaire, en aout 2026, l’équipe du Centre dentaire Deschênes confirme qu'elle déménagera dans le tout nouveau Complexe santé du Groupe Medway, sur la rue Saint-Louis, au centre-ville de Rivière-du-Loup, à deux coin de rues de l'emplacement actuel de la clinique médicodentaire.

Le centre dentaire déposera ses équipements au 3e étage de l’édifice présentement en construction, augmentant la superficie de ses locaux de 3023 à 5165 pieds carrés. Il s'agit d'un investissement de plus de 1,5 M$.

Le centre en profitera pour augmenter son nombre de salles disponibles par l’achat de nouveaux fauteuils et meubles dentaires. Plusieurs entreprises locales participent à la réalisation du projet, notamment pour la construction et l’aménagement intérieur.

«Il s’agit d’une étape importante et très stimulante pour la clinique. En plus d’attirer une nouvelle clientèle, nous sommes convaincus que nos futurs espaces joueront un rôle majeur dans la rétention et le recrutement d’employés, une de nos principales préoccupations pour les prochaines années», estime la dentiste et propriétaire Dre Isabelle Deschênes.

Le personnel aura accès à un loft spacieux, qui comprendra une cuisine complète et une salle à manger avec vue sur la rivière. Une douche, qui servira entre autres aux amateurs de transport actif, et un divan-lit, qui sera notamment à la disposition des employés lors des tempêtes, feront aussi partie des atouts de l’entreprise.

Le déménagement, qui entraînera la fermeture de la clinique pendant une semaine en avril, ne devrait avoir aucun impact sur les rendez-vous, qui sont déjà planifiés en conséquence.