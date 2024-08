La Source de Rivière-du-Loup sera transformée en Best Buy Express

Fermé depuis le début du mois de juillet, le magasin La Source, situé dans le centre commercial de Rivière-du-Loup, sera converti en Best Buy Express au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle a été confirmée à Info Dimanche par la gestionnaire principale, relations avec les médias de Bell, Caroline Audet. Le magasin devrait rouvrir sous sa nouvelle identité au cours des prochaines semaines.

Les clients se butaient à un magasin fermé temporairement et une petite affiche invitait ceux qui auraient des questions sur les services mobiles et de téléphonie résidentielle à se présenter chez Bell, situé juste en face.

Malgré cette fermeture temporaire, des offres d’emploi pour le magasin de Rivière-du-Loup sont toujours actives afin de pourvoir des postes de représentant de ventes au détail. Dans un communiqué de presse émis conjointement en janvier 2024, Best Buy Canada et Bell Canada annonçaient la transformation de plus de 165 magasins au détail de produits électroniques La Source à travers le pays seraient convertis en Best Buy Express. Ces derniers devaient être déployés progressivement au cours de l’année 2024. Ces succursales offriront les services de Bell, Virgin Plus et Lucky Mobile.

Les magasins La Source, une filiale de Bell, sont en partie transformés en Best Buy Express et ceux qui ne le seront pas fermeront leurs portes. Cette transition devait se mettre en branle pendant le deuxième semestre de 2024.