12 terrains disponibles sur le parc du motel industriel de Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles

Une douzaine de terrains comptabilisant 73 000 mètres carrés, seront disponibles sur le parc du motel industriel de Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles. Les terrains seront prochainement équipés des services publics en aqueduc, égouts, électricité, éclairage public et rue pour avoir accès aux divers terrains à usage commercial ou industriel.

Ces terrains peuvent être fusionnés au besoin, puisque leur dimension varie de 2 500 à 11 000 mètres carrés pour pouvoir y accueillir des petites, moyennes et plus grandes entreprises. Le prix des terrains établi en bordure de la route 132 est de 15 $ le mètre carré et ceux à l’intérieur du parc de 12 $ le mètre carré.

C’est à la suite de demandes répétées d’entrepreneurs régionaux qui ont mené la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges à coordonner un projet clé en main ils pourront rapidement s’installer pour créer des emplois et un dynamisme économique.

Depuis un an, le projet a connu de nombreuses avancées. Des autorisations ministérielles et des compensations pour pertes d’une zone humide ont dû être réalisées. La dernière vente de bâtiments a été effectuée au printemps 2023.

Actuellement, des démarches avec des ingénieurs sont en cours afin de réaliser des plans et des devis adaptés au besoin du motel industriel. Toute personne intéressée peut contacter le 418 851-3009 poste 2 pour information ou pour manifester son intérêt.