La Ville de Trois-Pistoles ranime son projet d’établissement hôtelier

La Ville de Trois-Pistoles a récemment fait l’acquisition d’un ensemble de lots qui appartenaient à l’entreprise David Duperron Immobilier pour la somme de 450 000 $ afin d’y développer un établissement hôtelier de 70 chambres en bordure de la route 132, à l’ouest de la rue Jean-Rioux.

Le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, confirme que la transaction a été officialisée au début du mois de juillet. La promesse d’achat qui avait été signée entre le Centre local de développement des Basques et le propriétaire du terrain a été transférée à la Ville de Trois-Pistoles. Une résolution en ce sens a été adoptée par le conseil de ville le 8 avril.

«Pour 450 000 $, ce n’est pas perdu. Nous aurons aussi la possibilité de faire du développement résidentiel», indique M. Guilbert. La Ville de Trois-Pistoles s’est alliée avec un promoteur privé qu’elle ne veut pas dévoiler pour le moment afin de développer ce projet hôtelier, évalué à 10 M$.

Le maire Philippe Guilbert souhaite mettre la main sur une subvention en provenance du Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique du ministère du Tourisme. Il croit en la qualité du dossier déposé auprès du gouvernement provincial. Québec transmettra les réponses aux demandes d’aide financière d’ici le 31 octobre 2024.

Le Bas-Saint-Laurent fait d’ailleurs partie de la liste de 10 régions touristiques qui présentent un déficit d’unités d’hébergement. Le manque d’hébergement touristique à court terme à Trois-Pistoles et dans les Basques freine le développement régional, souligne-t-il.

«C’est un besoin crucial […] Si on veut faire du développement et organiser des événements sur plus qu’une journée, il faut améliorer notre offre pour favoriser la rétention des voyageurs. On veut accueillir les gens en motoneige l’hiver et avoir une offre lors des tournois de hockey. Nous n’avons pas cette capacité et les gens doivent aller ailleurs», ajoute le maire de la Ville de Trois-Pistoles.

En 2019, des travaux de préparation du terrain, dont la Ville de Trois-Pistoles a fait l’acquisition, ont eu lieu afin d’accueillir le futur hôtel du promoteur David Duperron Immobilier. Le projet a cependant été mis sur la glace lors de la pandémie. La zone commerciale a été mise en vente l’an dernier.