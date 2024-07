La fusion entre les groupements forestiers de Témiscouata et de Métis-Neigette devra attendre 

Après plusieurs années de travail et de préparation, les Halles d’innovation et de formation avancée de Rivière-du-Loup (HIFA) ont officiellement pris vie, ce jeudi 27 juin. L’inauguration de cette nouveauté louperivoise, qualifiée d’unique au Québec et même au Canada, a été réalisée en grande pompe et dans un esprit de fête. Plusieurs ...