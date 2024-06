La SADC de la MRC de Rivière-du-Loup présente son bilan 2023 - 2024

La Société d’aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup (SADC) a tenu son assemblée générale annuelle, le 26 juin dernier, présentant un bilan de ses activités pour l’année 2023-2024 annoncé comme fort positif. Cet évènement a été l’occasion de souligner le 35e anniversaire de l’organisme et ainsi mettre en lumière les réalisations de l’année écoulée.

Le dernier exercice est marqué par la poursuite des accompagnements personnalisés amenant les entreprises à adapter leur développement d’affaires aux différents enjeux et défis de l’entrepreneuriat en région, et ainsi, assurer leur succès.

Au cours de l’année 2023-2024, 827 222 $ ont été injectés dans le milieu par l’organisme dans les trois grandes lignes d’affaires de la SADC, soit le financement, l’aide technique aux entreprises ainsi que le soutien au développement économique local. Ce sont 116 projets qui ont été déployés et soutenus par l’équipe de la SADC au cours de la dernière année, ce qui a généré des retombées économiques de plus de 3 M$.

De plus, le programme Virage Vert, concluant sa dernière année, a permis l’accompagnement par son équipe de 7 projets en développement durable totalisant un investissement de 59 327 $. Ce programme permettait d’offrir de l’expertise spécialisée pour guider les entreprises et organisations régionales dans l’amélioration de leurs performances environnementales et économiques ou encore bénéficier d’un support pour la mise en œuvre de projets collectifs de développement durable.

La SADC de la MRC de Rivière-du-Loup offre également un service d’accompagnement aux entreprises souhaitant améliorer leurs pratiques en développement durable. Au cours de l’année, nous avons concrétisé l’embauche d’un conseiller en économie circulaire en partenariat avec la SADC du Kamouraska. Ce dernier a réalisé vingt rencontres individuelles en entreprise et continué de développer notre réseau d’entreprises maillées entre elles par des échanges de ressources (appelées synergies). Grâce à ces synergies, 593 tonnes de matières ont été échangées entre les 34 organisations participantes, et 587 tonnes ont été déviées de l’enfouissement, ce qui correspond à des économies réalisées par les organisations de plus de 75 000 $.

L’année 2023-2024 se conclut par la fin de l’entente quinquennale avec Développement économique Canada. Sur le plan du financement, il est important de souligner le renouvèlement de l’entente avec son bailleur de fonds pour une nouvelle période de cinq ans. Cette entente apportera certaines nouveautés qui auront un impact positif pour le développement des entreprises du territoire tant au niveau du développement durable, de la relève que du développement du numérique.