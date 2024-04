Un prêt de 1,4 M$ pour Martin Portes et Fenêtres de Rivière-du-Loup

Investissement Québec a fait aujourd’hui un arrêt au Bas-Saint-Laurent dans le cadre de la troisième saison de sa tournée Productivité innovation, une série d’événements qui se tiennent aux quatre coins du Québec pour aller à la rencontre des entreprises et les sensibiliser à l’importance d’investir pour augmenter leur productivité et leur compétitivité.

La société d’État a profité de son passage dans la région pour annoncer son soutien à trois entreprises. Il s'agit de Martin Portes et Fenêtres de Rivière-du-Loup, Utopie de Saint-Narcisse, et Nosotech de Rimouski. Ces entreprises ont bénéficié de l’accompagnement et d’un appui financier de la société d’État totalisant plus de 4 M$.

Sonia Martin, troisième génération à la tête de l’entreprise Martin Portes et Fenêtres, a reçu 1,4 M$, sous forme de prêts, soit 525 000 $ du programme ESSOR, géré par Investissement Québec comme mandataire du gouvernement du Québec, et 875 000 $ des fonds propres d’Investissement Québec. Le fabricant aura ainsi les coudées franches pour ajouter les équipements technologiques nécessaires à la poursuite de ses projets de croissance, afin de maintenir sa position favorable dans le marché, bâtie depuis 1964.

«Je suis heureuse de constater tout le leadership et les efforts déployés par nos entrepreneurs pour augmenter leur capacité de production. Avec l’accompagnement et le financement offerts par Investissement Québec, on favorise la mise en place d’outils performants et le développement de nos entreprises, au bénéfice de notre circonscription et de l’ensemble des régions», note Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata.

TOURNÉE

Imaginée par Investissement Québec, la tournée Productivité innovation s’arrêtera dans près d’une vingtaine de villes à travers le Québec d'ici l'automne 2024. Des événements-conférences seront organisés dans le cadre de cette tournée au cours desquels des experts discuteront des enjeux et défis des entrepreneurs. De plus, des conseils sur les technologies innovantes de l’heure ainsi qu'un panel sur le parcours d'innovation d’entreprises locales permettront de favoriser la discussion entre les participants et les experts et partenaires sur place.

L’entreprise Verbois, de Rivière-du-Loup, manufacturier de meubles contemporains en bois massif, et l’entrepreneur Dany Marquis, de la Brûlerie du Quai et de Chaleur B Chocolat à Carleton-sur-Mer, ont partagé leur expérience et leur cheminement avec les participants de l’événement à Rimouski.