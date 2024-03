Place au Salon de l’habitation et du plein air à Rivière-du-Loup 

Le traditionnel Salon de l’habitation et du plein air Lorendo Portes et Fenêtres est de retour au cours des prochains jours au Centre Premier Tech et au Stade de la Cité des jeunes de Rivière-du-Loup. La 18e organisation de ce rendez-vous se tiendra du 22 au 24 mars avec la participation d’une centaine d’exposants différents.

Présenté par Promutuel Assurance Rive-Sud, le plus grand Salon de l’habitation et du plein air dans l'Est de Québec réunit à nouveau cette année une foule d’experts du domaine de l’habitation (construction, rénovation et décoration) et du plein air (parfait pour les amateurs d'air frais).

Les visiteurs y retrouveront également deux grandes zones spéciales : l’une pour les enfants et la famille, l’autre dédiée aux saveurs et aux découvertes. Pour cette dernière seulement, près de 30 entreprises et artisans de la région y seront présents afin de présenter leurs produits et réalisations.

Notons qu’une large programmation a également été préparée pour la Salon, y compris pour la zone familiale. Plusieurs activités, comme une heure de conte, du yoga mobile et un rallye, y seront organisées tout au long de la fin de semaine. Un espace «garderie» y sera également aménagé.

Tous les détails au https://www.salonhabitationrdl.com.