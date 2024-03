Le secteur manufacturier toujours bien en selle

Selon une étude réalisée annuellement par le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD), le secteur manufacturier démontre toujours l’importance de sa force dans l’économie de la région.

Au 31 décembre 2023, 95 entreprises manufacturières ont contribué à la vitalité économique de la MRC de Rivière-du-Loup. L’emploi s’est resserré quelque peu avec une perte nette de 100 emplois (130 emplois créés et 230 perdus) pour un total de 4 325 travailleuses et travailleurs, ce qui ne prend pas en compte les 164 postes restés vacants.

Il y a 23,2 % des entreprises qui ont participé à la création d’emplois, tandis que 13,7 % des entreprises ont subi des pertes. Malgré la difficulté de recrutement de main-d’œuvre, certaines entreprises ont augmenté le nombre de leurs emplois, entre autres Prelco et Lepage Millwork.

Mis à part les emplois, les investissements engagés par le secteur manufacturier ont encore été importants la dernière année, avec plus de 68 M$ en immobilisations et équipements. Des entreprises telles que Papiers White Birch, Prelco, Racines boulangerie fermière, Lebel Énergie (Groupe Lebel) et Hydromellerie St-Paul-de-la-Croix ont contribué à ce niveau important d’investissements.

Par ailleurs, plusieurs entreprises manufacturières ont connu une hausse de leurs exportations en 2023, principalement vers les États-Unis ou l’Europe, entre autres Lepage Millwork et Lebel Énergie.

L'année 2024 débute avec certains signes de ralentissement économique, une inflation et des taux d'intérêt élevés et persistants. Les effets de la pénurie de main-d’œuvre se poursuivent. Les tensions géopolitiques pourraient entrainer de nouveaux enjeux pour les entreprises cette année. Les investissements en matière de recherche et d’innovation, en équipements et machinerie ainsi qu’en formation de la main-d’œuvre aideront à assurer aux entreprises leur productivité.

CLD DE LA RÉGION DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Le CLD de la région de Rivière-du-Loup est un organisme de développement socioéconomique qui participe activement à la mise en valeur et au rayonnement de la région. Son équipe est dédiée à partager et à mettre à contribution son expertise et sa connaissance du milieu en offrant des services d’accompagnement spécialisés.

.

Pour en connaître davantage sur ses services, veuillez consulter le www.cldriviereduloup.com.