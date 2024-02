Le Days Inn de Rivière-du-Loup s'offre une cure de jouvence

Des fonds de 500 000 $ sont injectés afin de mettre l’établissement au goût du jour. Le bâtiment principal, qui accueille la réception et une quarantaine de chambres, verra son extérieur totalement rafraîchi. Quant aux huit chalets tout équipés, ils subiront une transformation complète pour adopter une allure que l'on présente comme plus actuelle et épurée.

Les nouvelles installations, souligne la direction, répondront ainsi aux attentes élevées des visiteurs, tout en préservant l’authenticité et le charme de l’établissement.

«Le potentiel touristique de notre région est immense. Nous n’avons rien à envier aux autres ! Nous l’observons par le grand nombre d’événements sportifs et de congrès qui se tiennent ici. Il est donc essentiel pour nous d’améliorer continuellement nos services et nos bâtiments afin d’offrir une expérience bonifiée et mémorable aux gens qui choisissent de venir passer du temps à Rivière-du-Loup, que ce soit pour le plaisir ou pour les affaires», soutient le directeur général, Guillaume Lavoie.

Prévus jusqu’à la fin mai, les travaux devraient se terminer juste à temps pour le boum touristique de la saison estivale. Il est à noter que l’hôtel demeure ouvert pendant la durée du chantier.