Dossier de la traverse : impatience chez les gens d’affaires 

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup tape du pied dans le dossier du lien maritime entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon. À quelques jours de la fin de l’année 2023, elle a fait part de son impatience et a exigé des réponses lors d’une sortie publique effectuée ce mercredi 6 décembre.

Sans surprise, la CCMRCRDL a maintenu sensiblement le même discours qu’elle a depuis que la possibilité que la traverse quitte le quai de Rivière-du-Loup pour celui de Cacouna a été évoquée une première fois.

D’une part, elle a demandé au gouvernement et à la STQ de respecter son engagement de donner des réponses d’ici la fin de l’année. De l’autre, elle lui a fait part de sa volonté de voir le service de traversier être maintenu au quai de Rivière-du-Loup. Surtout, elle ne souhaite aucun nouveau délai.

«Il nous apparait tout à fait invraisemblable, voire inconvenant pour nos entrepreneurs, de débuter l’année 2023 dans l’incertitude», a soutenu la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce, Claudette Migneault, rappelant que des entreprises ont mis en suspens certains projets puisque la décision finale se fait toujours attendre.

Cette sortie publique survient alors qu’une mise à jour de la Société des traversiers du Québec (STQ) est attendue dans les prochaines semaines, avant la fin de l’année, dans le dossier de la traverse.

Malgré tout, la CCMRCRDL tenait à ramener sa position sur la place publique. «Pour la Chambre de commerce, c’était important de rappeler que nous sommes en attente d’une décision et qu’on veut que ce soit une décision favorable tel qu’on le promeut depuis maintenant de nombreuses années.»

«C’est un rappel aux engagements qui ont été faits. Un rappel aussi à l’importance que les activités soient maintenues au quai de Rivière-du-Loup.»

MAINTENIR À RDL, DÉVELOPPER À CACOUNA

La position de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup n’a jamais été ambiguë dans ce dossier. Elle a d’ailleurs multiplié ses représentations auprès du premier ministre et de différents ministères, dont ceux de l’Économie et du Tourisme, dans l’objectif de faire valoir toute la pertinence et la nécessité du maintien des activités de la traverse au quai de Rivière-du-Loup.

La CCMRCRDL estime que les impacts économiques générés annuellement par la traverse sont de l’ordre de près de 15 M$ dans le secteur touristique. C’est sans parler des autres pans de l’économie régionale.

«Nous ne comprendrions pas qu’une décision autre que le maintien des activités à Rivière-du-Loup soit rendue dans ce dossier», a souligné Mme Migneault dans un communiqué de presse émis lors du point de presse.

Quant à Cacouna, elle maintient que la vocation des installations portuaires doit être définitivement campée afin que leur utilisation puisse être optimale. « Nous pourrons tous mettre l’épaule à la roue en vue d’en assurer son développement», a souligné la PDG de la Chambre de commerce. «On veut favoriser une économie viable, diversifiée et harmonieuse.»

D’autres détails suivront…