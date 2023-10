Soucy Industriel se démarque à la Conférence État du fer du Québec

Réunis à Québec dans le cadre de la Conférence État du fer du Québec, politiciens et dirigeants d’entreprises ont notamment abordé le thème de la décarbonation de l’acier. Le président de Soucy Industriel, Frédérick Soucy figurait parmi les panélistes lors de l’évènement qui a eu lieu au Manège militaire de Québec les 4 et 5 octobre derniers.

Les participants, dont les ministres Maïté Blanchette Vézina et Pierre Fitzgibbon ainsi que les dirigeants et les partenaires des plus grandes mines de fer du Québec ont eu droit à des présentations étoffées sur les perspectives économiques et les grands enjeux pour le minerai de fer durant les prochaines années. L'industrie minière a notamment demandé à Québec d’inscrire le fer de haute pureté sur la liste des minéraux critiques et stratégiques.

Diverses tables rondes rassemblant des experts et des gens connus du domaine ont aussi été mises en place afin de susciter des échanges dynamiques en lien avec les thèmes principaux de l’évènement. De son côté, Frédérick Soucy était invité en tant que panéliste sur la première table ronde portant sur la contribution des fournisseurs du secteur minier à la décarbonation du fer.

À la suite d’une courte présentation de Soucy Industriel, le dirigeant louperivois a détaillé les différentes actions concrètes mises en place au sein de l’entreprise pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans les dernières années, la compagnie a intégré une unité de service 100% électrique pour sa division à Fermont en plus de mener des efforts constants afin de réduire le nombre de transports, notamment en ce qui a trait aux travailleurs en région éloignée ou lors de travaux d’usinage offerts directement chez ses clients.

S’en sont suivis plusieurs échanges entre les participants sur différents enjeux et les meilleures pratiques en termes de réduction des GES dans chacune de leur industrie respective.

«Ce que je retiens le plus de cet évènement c’est la proximité et l’accessibilité que nous avons eues avec les dirigeants des plus grandes mines de Fer du Québec. (...) Les défis des prochaines années s’avèrent nombreux, mais comme nous le disons si bien à l’interne, voyons ces enjeux comme des opportunités», a écrit Frédérick Soucy sur le réseau LinkedIn.

L'entrepreneur qui devrait être présent à l’événement «les métaux critiques et stratégiques» qui doit avoir lieu en avril prochain espère que le minerai de fer soit inscrit sur la liste ses MCS d’ici là.

Rappelons que Soucy Industriel, basée à Rivière-du-Loup, évolue dans le secteur minier depuis plus de 15 ans. Elle offre des services de sous-traitance en mécanique et en soudure, et est également spécialisée en maintenance, réparation, installation et remplacement d’équipements de production en chantier. Ayant un pied à terre à Fermont, l’entreprise évolue également sur la Côte-Nord grâce à son garage servant essentiellement à l’assemblage et la réparation de benne 240 et 400 tonnes.