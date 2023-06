Témiscouata-sur-le-Lac poursuit sur sa lancée en développement économique

Le développement économique se porte bien à Témiscouata-sur-le-Lac. Effectivement, après avoir annoncé des investissements de plus de 19 M$ l’an passé lors d’une conférence de presse, dont la grande majorité des projets se sont concrétisés, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac annonce cette année des investissements additionnels de plus de 12,956 millions de dollars.

Malgré un contexte économique en mouvance, plusieurs entreprises continuent leurs développements et sont confiantes d’investir dans notre communauté des sommes d’argent importantes, signe de la vitalité économique, indiquent les élus.

C’est dans ce contexte que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a annoncé le mardi 20 juin pas moins de 17 projets d’investissement sur son territoire pour la prochaine année.

NOMBREUX INVESTISSEMENTS

Bois Tremtech investira 1 M$ pour sa nouvelle marque de produit «Bois architectural WoodzCo» qui nécessite des investissements majeurs sur le bâtiment et en équipement. Carossier Procolor Cabano investira 350 000 $ dans l'agrandissement des locaux et la restructuration intérieure en plus de l'achat d’équipement pour répondre aux normes de certification par les manufacturiers automobiles. De son côté, Groupe Véloce – Témis Chevrolet et Témis Chrysler injectera 500 000 $ pour l'installation de bornes ultrarapides de niveau 3 pour les deux concessions. La P’tite Étape investira 500 000 $ pour la réfection majeure complète de l’intérieur, de l'aménagement du terrain, la mise en place d’un atelier de vélos et du garage pour voitures et motoneiges.

Batitech injectera pas moins de 3 M$ dans l'agrandissement de l’usine Batitech permettant une plus grande capacité de production de bâtiments modulaires pour le secteur de multilogements et le secteur institutionnel/commercial. Station-Service Michaud ira de l'avant avec un investissement de 150 000 $ pour la réfection majeure de la cuisine pour répondre à la demande de la clientèle pour le prêt-à-manger.

Clinique Optimisation Santé injectera 550 000 $ pour l'agrandissement, le réaménagement et la modernisation de la Clinique Optimisation Santé, incluant une nouvelle image de marque. Le projet verra aussi à la création de deux loyers commerciaux, la Maison des jeunes et le commerce Auxfil et la réfection complète de l’extérieur du bâtiment.

Groupe Jale investi 500 000 $. Il s'agit d'une nouvelle entreprise de transport-manutention dédiée à Cascades Cabano pour effectuer la navette entre l’entrepôt du quartier Notre-Dame-du-Lac vers l’usine Cascades Cabano. Service routier injecte 320 000 $ pour la construction d’un garage dans le parc industriel du quartier Cabano pour y établir un atelier mécanique pour véhicules lourds et machineries lourdes.

Le Groupe Énersco injecte pas moins de 3,2 M$ pour la mise en place d’une infrastructure pour bornes de recharge pour autobus scolaire quartier Notre-Dame-du-Lac et Cabano. Achat de neufs (9) nouveaux autobus scolaires électriques supplémentaires chez Autobus LION. Groupe Gagnon Électrique investi 950 000 $ pour un entrepôt satellite pour l’Est du Canada pour le Groupe Gagnon Électrique, entrepreneur national. L’entrepôt servira pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et l’Est-du-Québec pour divers projets reliés à Walmart, Costco et Home Depot.

Le Jardin du lac Témiscouata injectera 350 000 $ afin d'apporter des changements dans les services et la mise en place d’une unité pour personnes atteintes de démence. Rénovation majeure à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. L'Auberge de la Gare mettra en place une offre de location de vélos électriques, Fat Bike, hybrides et accessoires d’enfants. Le projet de 50 000 $ visera aussi le réaménagement du bar pour permettre aux gens de manger au comptoir et bonifier le service et l’offre de cocktails.

Hybrix a investi 400 000 $. L’entreprise a déménagé son usine dans les locaux du parc industriel de la Ville en janvier 2023. Hybrix conçoit et fabrique des contenants de différents formats en vue du transport en vrac du sirop d’érable. Le Motel Camping Le Survenant a injecté 336 000 $ pour la mise aux normes environnementales, la réfection de l’accueil pour la mise en place d’un accueil/dépanneur et la réfection complète de neuf chambres de motel et de cinq cabines. De son côté, le projet de 500 000 $ de Carpe Diem vise la réfection majeure extérieure du bloc appartement Carpe Diem et ajout d’un appartement. Quant au 2407, Commerciale Sud pas moins de 400 000 $ sont investis pour la réfection majeure extérieure du bloc appartement.

RETOMBÉES

En plus de ces investissements totalisant près 13 millions, la Ville pourra également bénéficier de retombées économiques de plusieurs centaines de milliers de dollars lors de leur déploiement en plus d’offrir éventuellement près de 70 nouveaux emplois bien rémunérés. Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais souligne : «Nous voulons par la somme de toutes ces annonces d’aujourd’hui démontrer le dynamisme de nos gens d’affaires, puisque c’est en grande partie grâce à eux que notre communauté grandit.»

«Pour les membres du conseil et moi, une annonce comme celle d’aujourd’hui est d’autant plus importante parce qu’elle démontre que la somme du travail des 17 entreprises d’ici dynamise grandement la vitalité économique de la ville. Nul doute que la force d’une ville vient de l’ensemble des gens qui la compose et de la fierté que chacun d’eux dégage. Soyons fiers de nos réussites!», ajoute le maire Blais.