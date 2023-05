Pat BBQ brille à l'American Royal BBQ Rub & Sauce 2023

L'entreprise bas-laurentienne Pat BBQ prenait part le 18 mai au concours American Royal BBQ Rub & Sauce Contests 2023 présenté à Kansas City, aux États-Unis. La sauce épicée fabriquée à L'Isle-Verte s'est de nouveau démarquée lors de ce prestigieux événement.

La recette élaborée par Patrick Couturier et son équipe, déjà primée en 2018 lors de l'Annual American Royal World Series of Barbecue Sauce Contest, a de nouveau été couronnée grande championne de la catégorie tomatée épicée.

«C'est un honneur immense pour nous de remporter un tel prix et un privilège de faire profiter aux consommateurs de partout au Québec et en Ontario de cette sauce idéale pour les grillades», a déclaré le président-directeur général de Pat BBQ.

La fameuse sauce épicée a terminé en deuxième position sur plus de 400 sauces lors de ce même concours, la plaçant encore une fois parmi les meilleurs produits du genre sur la planète.

«Nous élaborons des recettes avec les meilleurs ingrédients qui soient pour accompagner à la perfection le bœuf, la volaille, d'autres viandes et même les légumes. Remporter de tels prix nous motive donc au plus haut point à continuer nos efforts en ce sens», conclut Patrick Couturier.

Fondée en 2016, Pat BBQ est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans le développement de sauces, d'épices, viandes fumées et côtes levées. Ses produits sont disponibles dans plus de 1 000 points de vente, principalement au Québec et en Ontario. Pat BBQ a commencé à exporter certains de ses produits en France et au Mexique.