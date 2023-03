Le gouvernement du Canada appuie la croissance de Créations Verbois

Créations Verbois de Rivière-du-Loup, une entreprise détenue par cinq actionnaires dont deux femmes, obtient une aide financière de 523 104 $ de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec.

Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir et d'installer des équipements de production performants. «Nous sommes ravis de l'appui de DEC au projet d'automatisation de Créations Verbois. Grâce à ce soutien financier, nous pourrons intégrer une nouvelle machine à contrôle numérique, qui sera chargée et déchargée par une cellule robotique 100 % autonome», explique la directrice générale de Créations Verbois, Marie-Ève D’Amours.

Ce nouvel équipement permettra à l’entreprise d’augmenter sa capacité de production en ce qui a trait à l'usinage des plateaux de bois massif, créant encore plus de possibilités de développement de produits. Créations Verbois se spécialise dans la conception et la fabrication de meubles contemporains faits en bois massif, en verre et en aluminium brossé. En juin 2021, les actions de l'entreprise ont été vendues à un groupe d'entrepreneurs dont deux sont des femmes de moins de 40 ans.

Marie-Ève D'Amours est actionnaire et directrice générale de l'entreprise, tandis qu'Aglaée Côté est directrice des ventes et du service.

«Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et la diversification économique des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel de nos femmes entrepreneures. Appuyer les Québécoises qui prennent le chemin de l'entrepreneuriat favorise une croissance inclusive de nos économies régionales et pave la voie de la prospérité future. Les petites et moyennes entreprises comme Créations Verbois sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés et je suis ravie du soutien de DEC au projet de cette entreprise en plein essor. Le succès et les retombées de ce projet contribueront à la vitalité économique de Rivière-du-Loup et de la grande région du Bas-Saint-Laurent», explique la ministre responsable de DEC, Pascale St-Onge.