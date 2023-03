Noréa Foyers-Au Coin du Feu, Maître Piscinier déménage dans l'ancien Jeans Dépôt

Un nouveau projet se concrétise pour Noréa Foyers-Au Coin du Feu, Maître Piscinier. Déjà présente à Rivière-du-Loup depuis aout 2018 au 89 boulevard Cartier, l’entreprise saisit l’opportunité d'agrandir sa salle d’exposition et déménage dans le bâtiment qui abritait le Jeans Dépôt au 2 rue Tâché.

Les travaux d’aménagements représentent des investissements de 350 000 $. L’entreprise qui souligne vivre une croissance constante est à l’étroit dans son local actuel. Ce dernier ne répond plus à ses besoins et à ceux de sa clientèle.

De l'aveu même de la direction, le manque d’espace représente un enjeu majeur et devenait problématique. De ce fait, les propriétaires ont choisi de relocaliser les activités de la boutique dans une plus grande surface afin d’offrir une meilleure expérience de magasinage pour sa clientèle et un plus grand choix de produits.

«Ce déménagement s’inscrit parfaitement dans notre volonté à poursuivre notre développement et assurer une présence dynamique dans notre milieu, pour offrir aux habitants de la région les meilleurs produits disponibles», souligne Isabelle Lagacé, directrice administrative chez Noréa Foyers- Au coin du feu, Maître Piscinier.

Noréa Foyers-Au coin du feu, Maître Piscinier est un magasin de détail se spécialisant dans le domaine du foyer et de la piscine. Isabelle Lagacé et Étienne Lepage sont propriétaires des boutiques de Rivière-du-Loup et de Rimouski.