La nouvelle voie d’entrée de la filière éolienne dans l’Est-du-Québec

«Faciliter le transit», c'est en ces quelques mots que le président de la nouvelle Alliance de l'énergie de l'Est, Michel Lagacé a justifié la création de cette nouvelle société en commandite. Elle regroupe la régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent et celle de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine autrefois connues sous la dénomination de l’Alliance éolienne de l’Est.

Pourquoi faciliter le transit, tout simplement parce que cette nouvelle entité qui se veut indépendante regroupe pas moins de 16 MRC allant de Montmagny aux Îles-de-la-Madeleine en plus de la Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. Ce sont donc pas moins de 209 communautés et territoires qui s'y retrouvent, d'où l'importance accordée à la transmission des échanges.

«Nous étions les deux régies de l'énergie et il y a deux ans, nous avions approché Montmagny et L'Islet. À cette époque nous parlions de l'Alliance éolienne de l'Est, mais c'était avant tout un chapeau virtuel. Quand vient le temps de signer des ententes avec des partenaires privés, tu te retrouves à courir après plusieurs personnes et tu viens ajouter des étapes. Là on vient exactement corriger le tir, c'est ça, faciliter le transit. Ça améliore notre travail administratif et ç'a facilité notre travail de liaison avec nos partenaires», explique Michel Lagacé qui est aussi préfet de la MRC de Rivière-du-Loup.

Quant au financement, il proviendra toujours des MRC et des régies. Ces dernières effectueront les demandes de financement et d’autorisation auprès des différents ministères. En mode opération, le président assure que c’est toutefois l’Alliance qui aura «les deux mains à la pâte».

PROJETS

Sous le vocable de l’Alliance éolienne de l’Est, pas moins de 1 156 mégawatts répartis en 6 projets ont été soumis lors d’appels d’offres d’Hydro-Québec à l’été 2022, tant dans les catégories de 300 mégawatts que 480 mégawatts. L’Alliance investira 50% des sommes nécessaires. Les bénéfices sont aussi répartis de façon équitable entre ses membres liés à l’exploitation.

«Nous avons espoir d’en remporter un et peut-être même deux. Chacun des projets est de 700 M$, il faut le souligner. Pour le KRTB ça serait du jamais vu. Il nous fallait nous doter d’outils pour être plus performants et avoir une meilleure approche avec nos partenaires privés», ajoute M. Lagacé.

Le message qui est envoyé est simple, le développement éolien dans l’est de la province passe dorénavant par l’Alliance de l’énergie de l’Est. Le président se laisse même aller à rêver, oui il serait possible de viser un milliard en retombée pour les communautés. «On donne actuellement 13, 5 M$ par an pour le Parc éolien Nicolas-Riou et le parc éolien Roncevaux (en Gaspésie) sur un horizon de 25 ans. Avec deux ou trois projets supplémentaires sur 25 ou 30 ans, obtenir un milliard en bénéfice, oui c’est possible.»

GISEMENT

Quant au développement dans un horizon plus lointain, Michel Lagacé assure que les gisements éoliens (nom donné aux sites potentiels d’énergie éolienne où l’on retrouve une force et surtout une régularité des vents) sont particulièrement nombreux encore. Il promet que l’impact visuel fait partie des critères de sélection. «Nos critères sont déjà établis. On ne fera pas du développement éolien anarchique. On s’est battu pour ça. L’insertion paysagère, c’est pour cela qu’on s’est opposé il y a plusieurs années au projet de SkyPower.»

Ce dernier rappelle que le projet de l’entreprise albertaine promettait des retombées de 300 000 $ avec un parc éolien qui a alterné au fil du temps entre 134, 114 et 121 éoliennes. À titre comparatif, le parc éolien Viger-Denonville rapporte près de 1,6 M$ avec seulement 12 éoliennes. De quoi amener du vent au moulin des partisans des projets communautaires.