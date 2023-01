De nouveaux entrepreneurs invités au diner-conférence du CDE

Audrey Dionne de Cardio plein air ainsi qu’Éric Gagnon et Maxime Pelletier de KinerGym ont été les plus récents invités du diner-conférence du Centre des dirigeants d’entreprise (CDE) de la région de Rivière-du-Loup qui se déroulait à l’Hôtel Levesque ce 19 janvier. Les participants ont pu découvrir les parcours des propriétaires, leurs compagnies et l’importance du sport, notamment.

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Audrey Dionne a toujours aimé jouer à l’extérieur, skier, tout simplement être dans la nature. En grandissant, elle a continué dans cette lancée et a obtenu un baccalauréat en éducation physique et de la santé et a enseigné 12 ans avant de lancer son entreprise.

Du côté de Maxime Pelletier, son amour des sports s’est davantage développé vers ses 10 ans. Il a essayé le baseball pour ensuite se tourner vers le football où il a découvert l’entrainement en salle. L’histoire se ressemble du côté d’Éric Gagnon qui, pour sa part, a pratiqué le vélo, le soccer. Très tôt, il a découvert son intérêt pour le «coaching» par rapport à la musculation, les saines habitudes de vie, notamment.

DU TEMPS PRÉCIEUX

Malgré que la pandémie ait été difficile pour de nombreux entrepreneurs, elle a eu l’effet opposé pour Mme Dionne, M. Gagnon et M. Pelletier. Le temps alloué par la COVID-19 leur a permis de réfléchir, développer leur entreprise et de vraiment prendre le temps de se lancer.

Audrey Dionne, avant le coronavirus, sentait sa santé mentale tanguer. Cette période, le monde en pause, lui a donné des ailes pour revenir en région et faire ce qu’elle aime. Éric Gagnon et Maxime Pelletier ont aussi pu prendre le temps de créer leur projet d’entreprise, de fabriquer leurs programmes pour entrainer les gens, notamment.

Même si les deux entreprises sont dans le domaine de la forme physique, les entrepreneurs indiquent qu’ils ne se font pas concurrence. Chaque compagnie a ses côtés bien à elle où il est possible de bouger, s’entrainer tout en ayant du plaisir.

Il est possible d’écouter les baladodiffusions enregistrées avec Audrey Dionne, Éric Gagnon et Maxime Pelletier en suivant ces liens. Pour youtube: https://youtu.be/RCfnUdGiHCI et https://youtu.be/BC1j472Y1w8. Pour Spotify: https://open.spotify.com/episode/5E0vmC89GzcEv2Bt2aXAc0 et https://open.spotify.com/episode/57ckk0EIHnLquaki1MiV3G?si=cf020e6624ad4e8f.