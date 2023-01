Un projet de restaurant au chalet du Club de golf de Cacouna 

Les citoyens de la région de Cacouna pourraient bientôt bénéficier d’un nouvel endroit où aller manger un bon repas tout près de la maison, alors qu’un projet restaurant est actuellement envisagé dans le bâtiment du Club de golf de Cacouna. Une initiative menée par la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk qui souhaite notamment faire profiter la population des produits de ses activités de pêche.

L’idée a été évoquée quelques fois au cours des derniers mois, mais elle se précise tranquillement. Déjà plusieurs discussions ont eu lieu entre la Première Nation et différents partenaires et collaborateurs, dont la Municipalité de Cacouna, les membres du club de golf et l’homme d’affaires Mario Dubé, le propriétaire du bâtiment situé au 960, rue du Patrimoine.

«On travaille actuellement à finaliser un partenariat avec M. Dubé», a confirmé le grand chef Jacques Tremblay, la semaine dernière. «Nous sommes sur la bonne voie, j’ai bon espoir.»

Ce projet, l’un des nombreux pilotés par la Première Nation présentement, est né d’une volonté d’amener les produits de ses activités de pêche jusqu’à la table des consommateurs.

Propriétaire de permis de pêche de plusieurs fruits de mer, dont le homard, le crabe et l’oursin, partenaire d’une usine de transformation sur la Côte-Nord, et ayant même des contacts dans le milieu de la restauration au Québec, la Première Nation estime avoir tout en main pour permettre une valorisation complète de ses produits.

«On veut aller plus loin. On ne voudrait pas juste pêcher. On veut transformer le produit et même le rendre accessible. C’est un peu l’idée derrière ça», a souligné M. Tremblay, soutenant que Cacouna est un endroit naturel et tout désigné pour effectuer cette percée dans le milieu de la restauration.

«Il y a du développement à Cacouna, on a de bonnes relations avec la Municipalité et les gens du Club de golf sont aussi très heureux. Quand on regarde tout ça, quand on met tout ça ensemble, on trouve ça le fun. Ça met tout le monde de bonne humeur.»

PROCHAINES ÉTAPES

Naturellement, plusieurs étapes doivent toujours être franchies, avant que le restaurant puisse ouvrir ses portes et qu’un menu puisse officiellement être offert à la clientèle, mais le dossier pourrait progresser très rapidement, croit Jacques Tremblay.

Le grand chef est confiant qu’une entente sera conclue avec Mario Dubé au cours des prochaines semaines. Puis, un plan de match sera établi et des analyses seront réalisées, en collaboration avec des professionnels du milieu de la restauration. Une vision pour le restaurant sera alors développée et sa concrétisation suivra.

«Quels repas seront proposés? Quel genre de cuisine? On veut faire quelque chose qui est adapté au coin - ce qui est vraiment important -, quelque chose qui pourrait aussi nous permettre de présenter nos produits à certains moments de l’année», a expliqué M. Tremblay.

«Mais je vais laisser aux gens qui s’y connaissent regarder ce qui pourrait être fait. Ce sera quelque chose que les gens de la région de Cacouna apprécieront et dont la Première Nation sera fière.»

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk compte également investir afin d’effectuer des travaux de rénovation. Ceux-ci permettront entre autres d’adapter et de maximiser l’espace disponible, tout en aménageant une cuisine professionnelle et fonctionnelle à l’intérieur du chalet actuel.

Si tout se déroule pour le mieux, la Première Nation aimerait lancer les activités le nouveau restaurant dès l’année 2023. C’est du moins l’objectif visé.