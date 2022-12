Situation précaire pour L’Intermarché Coop de Notre-Dame-du-Lac 

L’avenir de L’Intermarché Coop de Notre-Dame-du-Lac, à Témiscouata-sur-le-Lac, est incertain. Le président du conseil d’administration de la coopérative, Thomas Pedneault, a d’ailleurs lancé un cri du cœur récemment, demandant aux membres et à toute la population d’agir pour en assurer la survie.

Dans un «message important» envoyé au cours des derniers jours, lequel a rapidement fait son chemin sur les réseaux sociaux, M. Pedneault ne passe pas par quatre chemins. Il mentionne que la situation financière de la coopérative est «très critique» et que le maintien des opérations passe par une augmentation substantielle des ventes, et donc, par un appui beaucoup plus grand de la population.

Le président rappelle que plusieurs efforts ont été déployés pour assurer la survie du commerce depuis février 2021. Il ne cache pas que la situation financière difficile persiste depuis plusieurs mois, puisqu’elle avait été abordée lors de l’assemblée générale d’avril 2022.

«Souhaitez-vous conserver une épicerie à Notre-Dame-du-Lac?», a demandé Thomas Pedneault à la population. «C’est maintenant qu’il faut agir. Nous vous lançons aujourd’hui un cri du cœur et la réponse vous appartient […] La CO-OP a 80 ans et ce serait dommage de finir ainsi», a-t-il conclu.

L’Intermarché Coop est la seule épicerie présente dans le quartier Notre-Dame-du-Lac de Témiscouata-sur-le-Lac. En 2018, des investissements importants lui avaient permis de rénover et d’améliorer ses installations.