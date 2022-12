Parcourir la province pour dénicher de nouveaux talents

Du 16 au 30 novembre, l’entreprise Premier Tech basée à Rivière-du-Loup a fait le tour du Québec dans le cadre de la troisième édition de sa Tournée d’embauche. Partout dans la province, les recruteurs ont rencontré plus de 150 personnes à fort potentiel pour se joindre à l’équipe toujours grandissante de la compagnie.

«On a eu de beaux échanges, de belles rencontres intéressantes pour nous et porteuses pour le futur», a confié Yvan Pelletier, vice-président principal développement organisationnel chez Premier Tech. Année après année, cette période de recrutement permet à l’entreprise d’engager environ 25 nouveaux employés dans divers domaines. Cette nouvelle technique développée par la compagnie permet de combler 10 à 15 % de ses besoins en main-d’œuvre.

Actuellement, ce sont entre 200 et 300 postes qui sont disponibles en TI et intelligence d’affaires; le développement organisationnel; la comptabilité, les finances et l’administration; l’ingénierie et la conception, la production et de la maintenance, microbiologie et biologie, marketing. «On ratisse très très large dans nos besoins opérationnels. […] Il y a beaucoup d’opportunités très variées dans différentes sphères d’activités», mentionne le vice-président.

Premier Tech s’est déplacée à Montréal, à Longueuil, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Québec, puis à Rivière-du-Loup pour clore l’évènement. Le processus de se déplacer chez les gens et de les rencontrer en formule 5 à 7 «mérite d’être poursuivi et d’être même étendu dans d’autres régions du Québec et peut-être même au Nouveau-Brunswick éventuellement», soutient M. Pelletier. «Ça vient donner une force et un levier nouveau à une approche de recrutement standard que l’on retrouve sur le marché […] Ça nous permet d’avoir de réels échanges avec eux sur leurs intérêts et leur futur», ajoute-t-il.

Même si cette tournée ne permet pas de remplir l’entièreté des besoins, Yvan Pelletier mentionne qu’elle est complémentaire aux autres méthodes de recrutement effectuées par Premier Tech. L’activité assure à l’entreprise de tisser des liens un peu partout, contacts qui peuvent être payants dans le futur et de donner de la visibilité à la compagnie.

DÉVELOPPEMENT À QUÉBEC

Premier Tech a l’intention de s’installer prochainement dans le Parc technologique à Québec. «Québec c’est une ville forte au niveau du digital, du numérique», indique M. Pelletier. Il explique que l’entreprise a déjà une présence dans la capitale grâce à son partenaire Mirego. S’établir dans la ville est une belle opportunité pour l’entreprise, selon lui, et permettra la poursuite du développement de son groupe d’affaires.