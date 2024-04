Alexandre Dalferro invité au dîner-conférence du CDE

Le neuropsychologue et cofondateur du Cinq 90, Alexandre Dalferro, était invité au dîner-conférence du Centre des dirigeants d’entreprise de la région (CDE) de Rivière-du-Loup qui se déroulait à l’Hôtel Levesque ce 18 avril.

La psychologie était bien loin d’être le domaine dans lequel il envisageait faire carrière, lorsqu’est venu le temps pour Alexandre Dalferro de choisir un programme d’études collégiales. C’est dans un cours intitulé «Introduction à la psychologie» qu’il a commencé à s’y intéresser. Il se sentait «naturellement habile» pour comprendre la matière, et rendre de bons examens.

Alexandre Dalferro a suivi une formation afin de devenir psychothérapeute, avant d’étudier la spécialité qu’est la neuropsychologie, une branche de la psychologie.

C’est dans la rive-sud de Montréal, d’où il est originaire, qu’Alexandre Dalferro a grandi, fait ses études, et entamé sa carrière. Il a exercé, entre autres, sur la Côte-Nord, puis au Bas-Saint-Laurent. Depuis déjà plusieurs années, le professionnel de la santé pratique au privé, soit au Cinq 90, à Rivière-du-Loup. Il s’agit d’un collectif qui regroupe cinq professionnels aux approches uniques, mais complémentaires. Alexandre Dalferro y offre deux types de services : l’évaluation en neuropsychologie (clientèle enfant, adolescent et adulte) et le suivi en psychothérapie (clientèle adulte et jeune adulte). Il œuvre notamment auprès de clientèles vivant des troubles d’apprentissage.

Pour en connaitre davantage sur le parcours professionnel d’Alexandre Dalferro et les débuts du Cinq 90, il suffit d’écouter la baladodiffusion en suivant ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=neFHqm6w4Ts.