Le 18 avril se déroulait à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, la 35e soirée d’intronisation du Club des ambassadeurs de Tourisme Rivière-du-Loup. Cette soirée, organisée par le Club des Ambassadeurs en collaboration avec le Comité congrès de Tourisme Rivière-du-Loup, a permis de souligner les efforts des ambassadeurs de la région ayant organisé ou contribué à l’organisation d’un congrès ou d’un événement en 2022 et 2023.

Cette soirée flamboyante a réuni plus de 130 personnes. Elle a permis de célébrer plus de 50 congrès et événements et des retombées de plus de 10 M$ en 2023 dans la région. Au cours de la soirée, plusieurs ambassadeurs ont été reconnus pour leur implication et leur apport en matière de tourisme d’affaires.

Les honneurs ont été remis à :

Sylvie Lajoie (Congrès de l’ANCAI), Katia Roussel et Marie-Ève La Violette-Côté (Congrès de la Fédération des kinésiologues du Québec), Steve Alexandre (compétition provinciale de patinage de vitesse), Pauline Bélanger (Conseil central du Bas-St-Laurent-CSN), Mario Landry (CaNeoLabs Llio), Marie-Hélène Caron (Semaine corporation Berger), Isaac Desgagnés-Bouchard (Congrès de l’APAPI), Marie-Ève Ouellet, Jimmy Gauthier et Philippe Charest-Brenn (tournoi de l’Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec), Maryse Ouellet (80e anniversaire de Transport Morneau), Marc Michaud et Dany Plourde (Coupe Dodge et tournois de hockey), Suzette Derome (Table de concertation bioalimentaire du BSL), Mario Landry (Colloque de l’ACCQ), Dominic Thériault (Colloque de l’ADPQ), Étienne Boulanger (compétitions de nage), Denis Beauséjour (Concours intercollégial de sculptures sur neige), Linda Beaudoin, Lynne Pelletier et Mélanie Larouche (Festival de la P’tite Laine), Yannick Massé et Chad Lacasse (événements sportifs de l’École secondaire de RDL), Steeve Drapeau (Bière Fest), Yannick Creignou Gagnon (Premier Tech système automatisé), Nicolas Leblond (CCAEQ et CarrXpert), Karine Malenfant et Christian Pelletier (Challenge des régions et Jeux du Québec), Steeve Roy (Festival country de St-Antonin), Pierre-Yves Dubé (Tournois ultimate), François Pineau (Congrès de l’AQPC), Éric Bérubé (Congrès de l’ASCQ et l’AGSICQ), Laval Briand (tournois de curling), Josée Caron (Table nationale des corporations de développement communautaire), Gaétan Ouellet (Micro-entreprendre), Gaston Pelletier (Hockey féminin La Force), Yann Beaulieu, Pierre Desjardins, Steeve Drapeau, Sébastien Dumont et Pier-Olivier Ruest (Musique Fest), Julie Lamer (Congrès de l’APDEQ) et Danielle Ayotte (événements de l’AQDR).

Le prix Coup de cœur a été remis cette année aux célébrations du 350e de la Ville de Rivière-du-Loup. Cette mention est décernée à un événement pour sa contribution au développement touristique et au rayonnement provincial.

La soirée annuelle du Club des Ambassadeurs de Tourisme Rivière-du-Loup est une soirée d’exception qui célèbre le dynamisme du tourisme d’affaires. Un hommage est rendu aux hommes et aux femmes qui, parallèlement à leurs activités professionnelles, ont choisi de jouer un rôle actif dans la réalisation d’un événement d’envergure à Rivière-du-Loup, contribuant ainsi à générer des retombées pour la région.