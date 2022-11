Les frères Bonneville invités au diner-conférence du Centre des dirigeants d’entreprise

François Xavier et Marc-Antoine Bonneville de Lepage Millwork étaient les invités au diner-conférence du Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup qui se déroulait à l’Hôtel Lévesque ce 24 novembre. Les frères se sont confiés sur leurs débuts et la difficulté de se tailler leur propre place dans l’entreprise familiale.

Lorsqu’ils avaient respectivement 12 ans et 8 ans, les frères Bonneville ont déménagé à Rivière-du-Loup avec leur famille puisque Guy Bonneville a acheté Lepage Millwork. Dès le départ, François Xavier et Marc-Antoine Bonneville ont foulé les planchers de l’usine et y en trempé quotidiennement. Ils savaient déjà qu’ils voulaient y avoir une place : «Moi, papa, ce n’est pas compliqué c’est ta job que je veux, lui a dit Marc-Antoine Bonneville à ses huit ans. Tu fais un gros salaire en ne faisant pas grand-chose», a continué de dire son frère en racontant l’anecdote. Les personnes présentes au diner-conférence ont éclaté de rire.

Lorsque les deux frères ont eu l’âge de pouvoir travailler, ils ont commencé à oeuvrer à l’usine en coupant le gazon ou déchargeant les camions. Cependant, un jour, leur aide a été nécessaire au sein de l’entreprise. Ils ont donc donné un coup de main à divers postes. Les deux frères estiment qu’ils étaient déjà intéressés à l’entrepreneuriat et que, lorsqu’il a été temps de choisir leur domaine d’études, ils savaient où se diriger.

François Xavier Bonneville a fait une formation en génie mécanique suivie d’une maitrise en administration. Aujourd’hui il est directeur général chez Lepage Millwork. Marc-Antoine Bonneville, pour sa part, est bachelier en administration concentration comptabilité. En ce moment, il est directeur commercial chez Lepage Millwork.

En revenant chez Lepage Millwork après leurs études, les deux frères ont dû apprendre à se tailler une place avec plusieurs centaines paires d’yeux qui les regardaient évoluer jour après jour. Comment se démarquer? Qu’est-ce que je peux amener de plus en restant moi-même? Dois-je suivre le moule ou créer mes propres traces? Marc-Antoine Bonneville mentionne que ces questions l’ont taraudé souvent ces dernières années et qu’encore aujourd’hui, certaines demeurent. «Ça a pris un temps avant de me dire que je peux être moi-même […] Il y a des choses qu’ils faut faire et d’autres choses qu’il faut être vrai et authentique», confie-t-il.

Pour en savoir davantage sur les frères Bonneville, l’importance de la famille pour eux ainsi que la vision qu’ils entrevoient pour Lepage Millwork, il suffit d’écouter la baladodiffusion en suivant ce lien : https://open.spotify.com/episode/78WZHD0jH0u8QhWH2UpW5f.