Marie-Pier Tremblay remporte la bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse

Le Fonds d’investissement jeunesse de la MRC de Rivière-du-Loup a présenté le 24 novembre la lauréate de la bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse 2022. Il s’agit de Marie-Pier Tremblay de l’entreprise le Salon Jean, qui a remporté une bourse d’un montant de 3 000 $.

Les membres du jury ont voulu souligner et récompenser tous les efforts déployés par Marie-Pier pour développer son entreprise. Deux autres finalistes, Vanessa Element de l’entreprise Element RH et Keven Bélanger de l’entreprise Réseau d’expertises industrielles, ont reçu une bourse de 1 000 $ chacun. Ces deux entrepreneurs se sont mis en avant-plan par leurs services et produits, leur plan de commercialisation, leur performance financière et leurs moyens utilisés pour surmonter leurs défis.

Cette année, pour sa 5e édition, le Fonds d’investissement jeunesse de la MRC de Rivière-du-Loup a revampé sa formule d’inscription pour la bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse avec un processus s’adaptant à une grande réalité des entrepreneurs(es), le manque de temps avec un processus virtuel éliminant les cahiers d’inscription avec les multiples questions à développement. Neuf candidats de différents secteurs d’activité ont partagé leur parcours en s’inscrivant.