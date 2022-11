Ottawa verse 800 000 $ pour le site d’observation Putep ‘t-awt

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk a reçu une aide financière de 800 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Cette somme versée, une «contribution non remboursable» est consentie en vertu du Fonds d’aide au tourisme, dans le cadre de la construction d’un site d’observation terrestre des bélugas à Cacouna.

C’est la ministre des Sports et ministre responsable de DEC, Pascale St-Onge qui en a fait l’annonce le mercredi 9 novembre. Rappelons que le futur site d’observation Putep ‘t‑awt, qui sera situé à Cacouna à l’intérieur des limites du parc côtier Kiskotuk, est un projet unique en son genre. Il constituera un attrait écotouristique incontournable pour la région en offrant au public un lieu d’observation exceptionnel sur une pouponnière à bélugas située au large, en plus de favoriser la protection de l’espèce en permettant l’étude de leurs comportements.

Le grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Jacques Tremblay n’a pas caché sa satisfaction de voir Ottawa appuyer la construction du site d’observation. «Je me réjouis de constater que le gouvernement du Canada soutient nos efforts pour mener à bien ce projet novateur. Cela témoigne d’une relation grandissante entre nos deux nations et représente un geste concret en matière de conservation d’une espèce menacée. En conformité avec nos valeurs profondes, le site d’observation des bélugas Putep ‘t‑awt fait de la protection de la biodiversité un vecteur de développement touristique. Cette nouvelle offre touristique contribuera à diversifier les expériences et à accroître l’attractivité régionale. »

Ce projet mise également sur l’adoption de pratiques écoresponsables telles que la réduction de la consommation d’eau, d’électricité et de carburant, ainsi que sur la récupération d’énergie. La réalisation du projet d’aménagement du site d’observation terrestre des bélugas contribuera enfin à développer l’attractivité touristique de la Première nation, à hausser l’achalandage touristique de la MRC de Rivière‑du‑Loup et à attirer de la clientèle pour plusieurs PME de la région.

«Soutenir le développement de l’offre et de la mise en marché des produits touristiques fait partie de notre plan stratégique pour la croissance économique des régions comme le Bas‑Saint‑Laurent. Les expériences diversifiées qui sont développées par l’industrie touristique font du Québec une destination de calibre mondial et notre gouvernement répond présent pour accompagner les acteurs sur le terrain. C’est justement ce que fait la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk avec la construction d’un site d’observation terrestre écoresponsable des bélugas», a souligné la ministre fédérale, Pascale St‑Onge.

Par voie de communiqué, le ministre du Tourisme, Randy Boissonneault a rappelé que le secteur du tourisme n’a pas été épargné par la pandémie de COVID-19. «Nous travaillerons de concert avec les entreprises et les organisations en ces temps difficiles afin qu’elles obtiennent le soutien nécessaire pour offrir des produits et des services novateurs, prendre leur essor et prospérer, tout en faisant de la sécurité une priorité absolue. Le Fonds d’aide au tourisme permet aux entreprises de s’adapter pour accueillir à nouveau des clients en toute sécurité. Le Fonds fait aussi partie d’une stratégie plus vaste visant à aider le secteur à se remettre de la pandémie et à bâtir une économie qui profitera à tous. L’économie canadienne ne se rétablira pas complètement tant que notre secteur touristique ne sera pas rétabli.»