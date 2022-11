Trois chambres de commerce s’unissent pour un panel et un midi-conférence

Afin d’inspirer et d’outiller les entreprises exportatrices de la région, trois chambres de commerce, soit la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL), la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM) et la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) s’unissent pour faire venir un panel de spécialistes américains et organiser un midi-conférence consacré à l’exportation.

Étant au cœur du grand territoire de la Côte du Sud, couvert par trois chambres, La Pocatière a été choisie par pour tenir l'événement qui aura lieu le mardi 29 novembre au Centre Bombardier. En étroite collaboration avec la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ), elles s’assemblent pour amener deux événements du Programme COREX de la FCCQ dans la grande région de la Côte-du-Sud, en collaboration avec Innov&Export PME et Développement PME «Accélérateur d’affaires aux États-Unis» et «Les Grands exportateurs COREX». L’objectif est d’inspirer les entreprises de la région à découvrir de nouveaux marchés et les outiller pour assurer le succès de leur démarche.

De 9 h à 11 h 30 aura lieu «Accélérateur d'affaires aux États-Unis». Composé d’un avocat, d’un comptable, d’un consultant en immigration, d’un banquier, d’un courtier en assurance et d’experts en marketing, un panel de spécialistes américains en provenance de l’État de New York partagera information et conseils pratiques afin d’aider les PME québécoises à structurer et à augmenter l'efficacité de leurs démarches de développement de marché aux États-Unis. Les entreprises intéressées auront la possibilité de rencontrer individuellement chacun de ces experts.

De 11 h 45 à 13 h de déroulera «Les Grands exportateurs COREX – Édition spéciale : Percer de nouveaux marchés dans un contexte d’incertitude». Les participants pourront découvrir l’histoire à succès de trois entreprises de la région qui se sont démarquées sur les marchés étrangers. Une occasion d’inspirer des meilleures pratiques et d’élargir toujours plus loin les horizons. Les personnes présentes auront l’occasion d’entendre le point de vue d’experts sur le contexte économique et commercial à l’international. Les discussions seront animées par René Vézina.

