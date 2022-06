Près de 732 000 $ pour appuyer des projets touristiques du Bas-Saint-Laurent

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, annonce un investissement de 732 052 $ pour appuyer la réalisation de 23 projets touristiques dans la région touristique du Bas-Saint-Laurent.

La somme accordée provient du volet 3 de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent. Rappelons que le 27 avril 2022, Mme Proulx, annonçait un appui total de 13 millions de dollars à des projets touristiques au Québec dans le cadre des Ententes de partenariat régional en tourisme.

«Afin d’assurer la croissance du tourisme au Québec, nous devons demeurer compétitifs et proposer des attraits qui répondent aux attentes en constante évolution de la clientèle, dans toutes nos régions. C’est pourquoi votre gouvernement travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des associations touristiques régionales et investit dans des leviers financiers porteurs comme l’Entente de partenariat régional en tourisme, qui soutient un développement touristique en phase avec les priorités locales. Je me réjouis de l’aide financière apportée à ces 23 projets touristiques, car ils contribueront à augmenter l’attractivité du Bas-Saint-Laurent», a souligné la ministre Proulx.

«Le tourisme est l’un des principaux moteurs économiques de notre région. L’aide annoncée aujourd’hui permettra de renouveler les services offerts et d’assurer la pérennité des entreprises touristiques. Il est essentiel de soutenir celles-ci dans leur croissance avec des programmes régionaux comme celui-ci pour adapter l’aide financière aux besoins de nos entreprises», a rappelé l’équipe du député Denis Tardif.

«Ces initiatives contribuent de façon concrète et significative à bonifier l’offre touristique sur l’ensemble du Bas-Saint-Laurent et à rendre notre destination attrayante auprès des clientèles touristiques. L’Entente de partenariat régional en tourisme est un levier financier indispensable qui nous permet de soutenir des projets structurants et innovants en plus de stimuler l’économie locale. Nous félicitons les promoteurs qui croient au développement touristique de la région», a mentionné Pierre Lévesque, directeur général Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Faits saillants :

Dans les MRC des Basques, de Rivière-du-Loup et de Témiscouata, l’aide financière se répartit comme suit