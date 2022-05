Des entrepreneurs investissent près de 19 M$ à Témiscouata-sur-le-Lac

Les pelles mécaniques et la machinerie de construction sont nombreuses et bien visibles dans les rues de Témiscouata-sur-le-Lac. Le 25 mai, le maire Denis Blais a présenté pas moins d’une quinzaine de mises en chantier et de projets qui se réaliseront au cours des prochains mois, totalisant des investissements de 19 M$ des gens d’affaires de la région.

L’année 2022 est qualifiée de «sans précédent» en raison de la construction d’immeubles à logement ou de nouvelles résidences, du développement de projets domiciliaires et d’investissements d’entrepreneurs.

Les Soudures Lebel (1,5 M$ pour un agrandissement et l’acquisition d’un robot BeamCut), Roger A. Pelletier (2,5 M$ pour la construction d’un nouveau magasin), Investissement ML (2,4 M$ pour un agrandissement et l’aménagement de trois locaux), AG 360 – Arpenteurs-géomètres (500 000 $ pour la construction d’un bâtiment) et Carnivore Plus (200 000 $ pour un projet de boucherie-charcuterie) ont tous des projets d’investissement totalisant plus de 7 M$ et représentant une trentaine de nouveaux emplois sur le territoire de Témiscouata-sur-le-Lac au cours des prochains mois.

Le président de l’entreprise Roger A. Pelletier inc, Gaétan Pelletier, indique qu’il souhaite saisir de nouvelles opportunités d’affaires et que le bâtiment actuel ne répondra plus aux besoins d’ici quelques années, avec l’arrivée de nouveaux véhicules récréatifs électriques. «On est contents d’être au Témiscouata. On sait qu’on a un potentiel de vente, on peut agrandir encore […] Notre constructeur principal vient du Témiscouata. C’est important pour nous d’encourager nos entreprises. Ce sont nos clients et nous leur retournons ça au lieu de prendre des entreprises de l’extérieur»», ajoute-t-il. Cet agrandissement créera une demi-douzaine de nouveaux emplois.

De plus, plusieurs projets de construction de logements sont présentement en cours, menés par Gestion immobilière BD2 (1,5 M$), LVP Construction (2,5 M$) et Excavation S.M. (3 M$). Ils représentent une trentaine de nouveaux logements.

Le marché immobilier est également en ébullition à Témiscouata-sur-le-Lac, alors que des promoteurs investiront plus de 4,2 M$ pour aménager 237 nouveaux terrains résidentiels. On compte parmi eux Holding Grand-Sault – Au tournant de l’Île dans le secteurs des chemins de l’Île, Pichette et des Chevreuils (200 000 $), Lizotte Automatisation sur le chemin de l’Île également (300 000 $), Développement de la Promenade sur les rues Viel et Beaulieu (1,2 M$), Les Boisés du Domaine / Phase II dans le secteur de la rue du Domaine (50 000 $), Ferme Miclerc sur le chemin de l’Érablière (500 000 $), les Boisés du lac Témiscouata en bordure du lac Témiscouata et de la piste cyclable (1,5 M$) et Carré Dumont sur le chemin du Lac (475 000 $).

«Chez nous, on est fiers d’avoir la somme de toutes ces petites et moyennes entreprises qui croient en notre développement et qui veulent s’installer. Elles le font avec cœur en engageant des compagnies de chez nous», indique le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais. Ce dernier rappelle que la construction de l’autoroute 85 permettra à la Ville de saisir des opportunités d’affaires intéressantes. Des travaux sont présentement en cours dans les deux parcs industriels de Témiscouata-sur-le-Lac afin d’aménager de nouveaux terrains.

D’autres annonces économiques seront à venir cet automne. «On fait une approche avec des projets. On a des conditions de vente, dont la mise en place du projet dans un délai d’une année, ou minimalement débuter la construction. On ne veut pas vendre de terrains de façon spéculative. Présentement ça nous sert bien, les gens achètent les terrains avec un désir d’investir et de construire», complète M. Blais.

Une installation de CPE de 50 nouvelles places devrait être aménagée au cours des prochains mois à Témiscouata-sur-le-Lac. «Je pense qu’on sera en mesure d’offrir des services de loisirs de grande qualité à nos jeunes familles. On est bien servis du côté du plein air à Témiscouata-sur-le-Lac. On a vraiment quelque chose d’intéressant à offrir», conclut Denis Blais.

Ces divers investissements s’ajoutent aux projets d’infrastructures menés par la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac depuis 2017, dont 12,3 M$ pour la mise aux normes de l’eau potable, 3,6 M$ pour le motel industriel Innova-Centre, 7,9 M$ pour la mise à niveau de la rue Commerciale Nord-Sud et 21,5 M$ pour la construction d’un aréna et d’un centre communautaire récréatif.