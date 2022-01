Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL): un record de vente de certificats

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) dévoile son bilan suite à sa plus grande campagne médiatique depuis ses débuts dans le but de faire la promotion de l’achat local sur son territoire (2 MRC comprenant 31 municipalités).

Durant cet événement, qui se déroulait du 1er novembre au 31 décembre 2021, la Chambre estime à environ 2000 le nombre d’entreprises qui ont vu ou ont été touchées par la campagne et plus de 50 000 personnes du grand public.

Dans le cadre du tirage, qui est un incontournable depuis 13 ans, pour 2021, le montant des certificats à gagner était d’une valeur de 5000 $. Le plus gros montant jamais offert ! Huit gagnants se sont partagé ce montant et tout cet argent sera utilisé et dépensé uniquement dans la région et chez les membres de la CCKL.

Onze municipalités ont levé la main et se sont jointes aux efforts de la Chambre en installant une grande pancarte promotionnelle de la campagne près des artères les plus achalandées. Il s'agit de Rivière-Ouelle, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Joseph-de-Kamouraska, Sainte-Perpétue, La Pocatière, Saint-Aubert, Sainte-Hélène de Kamouraska, Saint-Onésime-d’Ixworth, Saint-Philippe-de-Néri et de Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

EN ROUTE VERS LE DEMI-MILLION

La CCKL est heureuse d’annoncer que le record de vente de l’an passé a été battu ! En 2020, les ventes ont atteint 45 000 $ durant les six semaines d’avant les fêtes. En 2021 se sont plus de 66 000 $ en certificats qui ont été vendus durant la même période. Durant les deux dernières campagnes, ce n’est pas moins de 110 000 $ qui ont été vendus en certificats et qui seront réinvesti dans la région, sans compter tous ceux achetés durant l’année courante.

Certaines entreprises de la région ont même acheté pour plusieurs centaines voire des milliers de dollars et la CCKL est fière de souligner l’implication des entreprises locales dans cet effort collectif. À la lumière du total des ventes depuis 2003, l’année de la création des certificats, la CCKL pourrait atteindre le demi-million $ en ventes totales d’ici la fin de 2023.

Pour la CCKL, l’objectif de parler de l’importance de l’achat local à plus grande échelle a été atteint avec cette campagne, mais il ne faudra pas lâcher pour autant. Il faut maintenant que ces habitudes restent et la CCKL a bien l’intention de continuer d’y travailler puisque faire la promotion de l’achat local et de rappeler son importance fait partie de l’ADN des Chambres de commerce depuis les tout débuts.