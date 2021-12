La relève du Groupe Morneau prend place

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Groupe Morneau annonce les nominations de David Morneau au poste de vice-président exploitation et de Catherine Morneau au poste de vice-présidente exécutive et directrice générale. Par ces nominations, l’entreprise franchit un pas de plus dans son processus de transfert générationnel.

Tous deux issus de la quatrième génération, David et Catherine Morneau font leur marque au sein de l’entreprise depuis plus de 15 ans. Aujourd’hui, ils prennent des responsabilités supplémentaires et sont fiers de poursuivre l’aventure entrepreneuriale familiale et contribuer à l’essor du Groupe Morneau.

David s’est consacré au cours des dernières années à renforcer le positionnement du Groupe Morneau, plus particulièrement à Toronto, où il a piloté les acquisitions de Beacon Transit Line (2019) et General Cartage (2021), que le Groupe a faites en Ontario. Il a développé des alliances stratégiques solides dans cette industrie ainsi qu’avec d’importants clients. C’est un dirigeant tactique doté d’une vaste expérience dans le transport.

En tant que vice-président exploitation, il aura pour mandat, avec ses équipes, d’assurer le positionnement stratégique de chacun des services du Groupe (transport, entreposage et logistique) et de veiller à maintenir de hauts standards de qualité de service.

Dans un secteur aussi concurrentiel que le transport, Catherine a été vectrice de changements positifs, grâce aux choix stratégiques qu’elle a mis en place avec les équipes opérationnelles et de services. Elle a insufflé une approche innovante, axée sur l’humain.

Catherine aura le mandat de rassembler les équipes vers l’atteinte des orientations stratégiques et la réalisation des projets d’envergure. Elle fera rayonner la culture Morneau en poursuivant le virage d’entreprise responsabilisante déjà amorcé par le président André Morneau. Elle aura également en charge la gouvernance, les affaires de l’entreprise ainsi que l’équipe des services partagés (informatique, ressources humaines, bureau de projets, affaires légales, conformité, bâtiments et finances) qui ont comme mandat de soutenir le bon développement de l’organisation.

André Morneau demeure président du Groupe. Il jouera un rôle de conseiller stratégique et de mentor auprès d’eux et de leurs équipes. «Je leur passe les rênes avec une grande confiance et leur souhaite le meilleur pour les années à venir», mentionne M. Morneau.

Le Groupe Morneau parcourt les routes du Québec depuis près de 80 ans pour livrer à bon port les marchandises de ses clients. Munie d’un réseau de 23 terminaux couvrant stratégiquement l’est du Canada, l’entreprise compte à son actif plusieurs expertises complémentaires en transport et logistique.