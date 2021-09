2,9 M$ injectés en soutien aux entreprises par la SADC de Témiscouata

La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de Témiscouata s’est donné comme principal mandat au cours de l’exercice 2020-2021 de mettre rapidement à la disposition des entreprises une série de mesures financières pour les aider à faire face à la crise sanitaire. L’organisme a versé des contributions record totalisant 2 962 890 $ pour soutenir les entrepreneurs du Témiscouata.

C’est lors de son assemblée générale annuelle qui s’est tenue de manière virtuelle le mardi 28 septembre 2021 que ces résultats ont été dévoilés. «Le dernier exercice financier qui a débuté en avril 2020 s’est amorcé sur une note d’inquiétudes et d’incertitudes en raison de la pandémie», souligne le président de la SADC, Vallier Daigle. Il ajoute «tout au long de cette année, les membres de l’équipe de la SADC ont dû redoubler d’efforts afin de répondre rapidement et avec beaucoup d’agilité aux besoins des entrepreneurs et des gestionnaires des organismes du Témiscouata. Les résultats de nos interventions démontrent de manière probante que nous avons joué un rôle prépondérant pour épauler le milieu entrepreneurial de notre territoire».

La SADC a été appelée à administrer localement le Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) du gouvernement du Canada qui a été lancé pour appuyer les entreprises à traverser la pandémie. Cette mesure d’urgence a permis de faciliter l’accès à du financement aux petites et moyennes entreprises de notre milieu pour combler des besoins ponctuels de fonds roulement et pour faire appel à des firmes spécialisées.

À même le FARR, la SADC a autorisé à 69 entreprises du Témiscouata des aides financières se chiffrant à 2 453 020 $ dont 2 158 755 $ sous forme de prêt et 294 265 $ en contribution non remboursables. De plus, huit initiatives ont été soutenues financièrement pour orchestrer entre autres des campagnes d’achat local qui ont bénéficié à plus d’une centaine d’entreprises œuvrant principalement dans le secteur du commerce et des services. Et à même ses propres Fonds, la SADC a versé à 35 entreprises et organismes des aides financières totalisant 290 370 $.

D’autre part, l’équipe de la SADC s’est impliquée dans une vingtaine de projets en développement économique local. Parmi les dossiers qui ont retenu le plus d’attention, on mentionne le projet de la mise sur pied du Groupement agricole du Témiscouata qui vise à remettre en culture les terres agricoles dévalorisées et à faciliter l’établissement d’aspirants agriculteurs dans les six municipalités localisées à l’est du lac Témiscouata et la planification du projet du Marché mobile du Verger patrimonial du Témiscouata.