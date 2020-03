Le gouvernement du Canada soutient la modernisation de l’Hôtel Universel

L’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup a obtenu le 3 mars une contribution remboursable de 750 000 $ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec afin de moderniser ses 119 chambres d’origine, qui datent de 1973. Selon le propriétaire de l’Hôtel Universel, Gilles Lortie, ce projet représente un investissement global de 2,2 M$.

«On a déjà 60 chambres qui ont été modernisées, et pour les 59 autres chambres, on commence les travaux lundi prochain (…) Dans les passages, on a recréé l’histoire de Rivière-du-Loup du 18e au 20e siècle, c’est tout en noir et blanc. Ce sont de grandes photos du plafond au plancher qui nous ont été fournies par le Musée du Bas-Saint-Laurent. On voit les visites de la reine Elizabeth II qui est venue ici en 1952, les anciens premiers ministres du Canada qui sont passés par Rivière-du-Loup», décrit M. Lortie.

La modernisation des chambres inclut aussi l’acquisition de nouveau mobilier et d’équipements modernes. Depuis son acquisition par la famille Lortie il y a près de 30 ans, l’Hôtel Universel a connu plusieurs phases d’agrandissement qui l’ont fait passer de 119 à 300 chambres. Au cours des cinq dernières années, de nombreuses améliorations ont été apportées, dont l’ajout d’un spa nordique, d’un centre de santé et la modernisation des aires communes et du revêtement extérieur. L’ancien mobilier a été vendu ou donné à des organismes qui viennent en aide aux personnes plus démunies de la communauté.

«D’avoir ces bâtiments-là qui sont rénovés et au gout du jour, c’est important pour la région. À Rivière-du-Loup, on a une réputation d’accueil et de chaleur humaine. Ça nous amène beaucoup d’évènements. Il faut maintenant suivre la parade et je crois que M. Lortie l’a bien compris», a commenté la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

La ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine Diane Lebouthillier ajoute que le tourisme est un moteur important du développement de l’économie dans la région. «Les investissements annoncés par Développement économique Canada sont des prêts remboursables sans intérêts. Ils viennent aider les promoteurs à développer l’offre touristique de notre milieu. Au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Iles-de-la-Madeleine, on peut se vanter de recevoir du tourisme de classe internationale», a-t-elle conclu. L'industrie touristique du Bas-Saint-Laurent compte 860 entreprises, contribue à près de 8 000 emplois et génère annuellement 345 M$ en retombées économiques.