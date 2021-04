Témiscouata-sur-le-Lac lance une offensive économique de taille

Le 20 avril, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et la Corporation de développement économique Témiscouata-sur-le-Lac ont présenté les trois entreprises occupant les locaux d’Innova-Centre.

«C’est une grande fierté pour nous de procéder aujourd’hui à la présentation de ces entreprises dans notre Innova-Centre», a affirmé Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata-sur-le-Lac. «Plus que jamais, nous souhaitons nous positionner comme une ville accueillante, attractive et dynamique pour nos promoteurs actuels et à venir.»

Situé sur la rue Ernest-Pelletier, à Témiscouata-sur-le-Lac, le projet de motel industriel de 27 000 pieds carrés est actuellement complet et accueille trois entreprises : Groupe FP Technologies, PGR et Transport Bossé.

«L’investissement du gouvernement du Québec s’élevant à près de 2 millions de dollars a permis le développement d’un projet novateur et j’en suis fier. Grâce à l’Innova-Centre, Témiscouata-sur-le-Lac s’affirme comme une ville propice à l’entrepreneuriat et à l’innovation. Ces nouvelles entreprises pourront bénéficier de locaux fonctionnels et adaptés à leurs besoins, ce qui favorisera leur croissance et la création d’emplois, tout en contribuant à la vitalité socioéconomique du Bas- Saint-Laurent», a déclaré Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup– Témiscouata.

Avec leurs nombreux espaces commerciaux, résidentiels et industriels, les membres de la Corporation et le conseil municipal proposent un virage économique majeur. Parmi les actions concrètes à venir, notons la tenue d’une tournée commerciale et industrielle, la création d’une nouvelle technologie destinée aux futurs promoteurs de la ville de même que des rencontres de maillage entre les entrepreneurs et les entreprises de la MRC de Témiscouata.

«Avec cette offensive, nous désirons promouvoir de façon actuelle et originale tous les avantages que nous offrons à nos promoteurs potentiels de partout au Québec et même d’ailleurs», a ajouté Guy Raymond, président de la Corporation de développement économique Témiscouata-sur-le-Lac. «En plus de proposer ces diverses actions, nous sommes également en mesure de leur garantir une réponse, et ce, dans un délai de 10 jours suivant le dépôt de leur projet complet», a complété Gaétan Ouellet.

Ainsi, par le biais de cette nouvelle stratégie, Témiscouata-sur-le-Lac se définit comme un acteur économique de premier plan. En plus des vastes chantiers lancés récemment, Témiscouata-sur-le-Lac est déterminée à relever le défi de l’emploi et de l’économie diversifiée.

Rappelons que le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 1 993 789 dollars à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac pour la réalisation de ce projet, dans le cadre du Programme d’infrastructure Québec-Municipalités.

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

Fondé en 1998, Groupe FP Technologies regroupe quatre divisions soient Flexlite, Optimach, Vigimax et FP laser. L’entreprise conçoit des solutions robotisées et automatisées pour la productivité des industries et la sécurité au travail. L’entreprise compte actuellement une dizaine d’employés. L’innova-Centre a permis au Groupe FP Technologies d’avoir une plus grande capacité de production et par le fait même d’augmenter son chiffre d’affaires. Ce changement dans l’entreprise a permis la création de nouveaux emplois à Témiscouata-sur-le- Lac.

Precious Groups Refining (PGR) est un leader nord-américain qui achète des catalyseurs automobiles pour l'extraction de métaux précieux comme le platine, le palladium et le rhodium. L’entreprise actuellement basée à Rimouski existe depuis 2017. L’opportunité de s’installer dans l’Innova-Centre a été un moteur de développement important pour permettre aux actionnaires de concrétiser leurs projets rapidement et d'accélérer la croissance de leur entreprise. PGR sera en opération à Témiscouata-sur-le-Lac sous peu et permettra la création de près d’une dizaine de nouveaux emplois.

Transport Bossé est le troisième locataire du motel industriel. Cette entreprise œuvre dans l’industrie du camionnage autant au Canada qu’aux États- Unis depuis plus de 30 ans et compte une quinzaine d’employés. Nouvellement propriétaire depuis 4 ans Pascal Bossé opère son entreprise avec sa conjointe Nancy Coulombe et compte une quinzaine d’employés. L’aspect locatif de l’Innova-Centre convenait parfaitement au stade de développement que souhaitait monsieur Bossé pour son entreprise.

Nous reconnaissons sur les photos : Guy Raymond et Pierre Bossé, respectivement président et directeur de la Corporation de développement économique Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Pascal Bossé et sa conjointe Nancy Coulombe de l’entreprise Transport Bossé, Francis Pelletier de l’entreprise Groupe FP Technologies, Éric Lepage et Simon Proulx de l’entreprise PGR.