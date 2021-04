Défi OSEntreprendre : La MRC félicite les lauréats du Témiscouata!

La MRC de Témiscouata félicite les lauréats locaux inscrits au volet création d’entreprise, du 23e Défi OSEntreprendre. Ceux-ci représenteront notre région lors de la finale régionale. Elle tient également à souligner la participation d’entreprises témiscouataines aux volets Réussite Inc. et Faire affaire ensemble. Ces entreprises courent la chance de participer au niveau national, si elles remportent un prix lors du gala régional du 23 avril.

Pour ce qui est du volet Création d’entreprise, les lauréats témiscouatains sont :

• Catégorie Bioalimentaire : La « Distillerie Témiscouata » est une entreprise spécialisée dans la production d’acérum ; une eau-de-vie d’érable québécoise. Ce projet est né de la volonté de 25 entreprises acéricoles bas-laurentiennes, qui souhaitaient valoriser la production locale. Maintenant, plus de 40 actionnaires ont investi dans ce projet audacieux qui prend racine à Auclair, au Témiscouata. Les tests de production ont débuté en avril, ce qui porterait les premières bouteilles à la SAQ en Juin 2021.

• Catégorie Service aux individus : La « Clinique orthophonique du Témiscouata » est la seule clinique d'orthophonie privée ayant pignon sur rue dans la région. Anne Caron, propriétaire et membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, désire remédier à la rareté des services orthophoniques au Témiscouata. Elle offre un accès de proximité, rapide et plus fréquent à ces services aux enfants âgés de 0 à 5 ans ainsi qu’aux adultes présentant des défis au niveau du langage, de la parole et de la déglutition.

Pour les deux autres volets, le Témiscouata sera représenté par :

• Réussite Inc. : « L’Hôtel Château Fraser » offre la modernité d’un hôtel-boutique et l’intimité d’une auberge de charme, en plus d’un cachet historique à la fois luxueux et artistique. Quatorze unités d’hébergement de styles différents, un salon-déjeuner invitant, des balcons et aires de détente extérieures. Il est situé au centre-ville, avec vue sur le parc national du Lac Témiscouata, offrant des forfaits conviant à la découverte des attraits régionaux. Venez y vivre, sans compromis... La Nature et la Vie de Château!

• Faire affaire ensemble : « Amarante, épicerie écologique » a pour mission de rendre accessible à la population du Témiscouata et des alentours, des produits de qualité, sains et écologiques à des prix concurrentiels. L’épicerie offre un vaste choix de produits alimentaires, corporels et domestiques en vrac. Le café sert des breuvages chauds ou froids, ainsi que des menus santé végétariens, des desserts et des collations cuisinés sur place.

• Faire affaire ensemble : « Ingeniex » oeuvre dans le domaine manufacturier et de services. Son objectif est de concevoir de nouvelles technologies et supporter les entreprises émergentes dans la conception de plans techniques (dessin industriel).

«Je félicite chaleureusement les entrepreneurs de chez nous, qui font preuve d’audace et de créativité!», souligne madame Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. «Ce concours est une très belle vitrine pour les talents et les expertises de notre territoire. C’est une excellente opportunité pour les faire connaître ici et ailleurs au Québec, tout en apportant un grand rayonnement à l’ensemble de notre région! Nous souhaitons la meilleure des chances à tous nos lauréats!»