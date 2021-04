Les lauréats locaux du 23e Défi OSEntreprendre sont maintenant dévoilés pour la MRC des Basques

La 23e édition du Défi OSEntreprendre, qui fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action, s'est tenue le mercredi 14 avril. La MRC des Basques peut être fière de son esprit d’entreprendre puisque 5 entreprises se sont démarquées dans le volet Création d’entreprises et ont remporté le Défi OSEntreprendre au niveau local.

Elles représenteront donc la MRC des Basques lors du volet régional qui se tiendra le 23 avril prochain. Les 5 entreprises lauréates des Basques sont :

- La tête dans les Herbages (Catégorie Bioalimentaire)

- Ørigine (Catégorie Commerce)

- La Ferme Coopérative du Moulin (Catégorie Économie sociale)

- Le théâtre des petits paradigmes poreux (Catégorie Service aux entreprises)

- Tiffa La Doula (Catégorie Service aux individus)

Suivez pendant les 5 prochaines semaines la page Facebook d’Infodimanche pour la présentation détaillée des lauréats.

UN PARTENARIAT GAGNANT

Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser l’esprit d’entreprendre de la région, c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les milieux de l’éducation et des affaires. Pour inspirer le désir d’entreprendre dans la région, il peut compter sur de nombreux collaborateurs et partenaires, dont le soutien ne s’est jamais démenti au fil des années : le CLD des Basques, le Centre de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs, la SADC des Basques, la SADC de Témiscouata, la MRC de Témiscouata et le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata.

À PROPOS

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des milliers de participants annuellement, de jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que de créateurs d’entreprise. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national.

Pour sa mise en œuvre, plus de 350 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.