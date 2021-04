Le Château Grandville prêt à accueillir sa nouvelle clientèle

Après une petite cure de rajeunissement, le Château Grandville de Rivière-du-Loup est prêt à accueillir sa nouvelle clientèle, des travailleurs provenant de l’extérieur de la région et qui ont besoin d’un endroit temporaire pour se loger quelques semaines, voire quelques mois.

«L’ouverture officielle devrait avoir lieu dans deux ou trois semaines. On a entre autres effectué de la peinture dans les unités de logement et dans les espaces communs. Après trois mois de travail, on est super contents», a mentionné Jean-Philippe Dubois, directeur général de l’établissement d’hébergement.

Rappelons que la famille Bonneville, propriétaire de l’entreprise Lepage Millwork de Rivière-du-Loup, a fait l’acquisition du Château Grandville construit en 1881 sur la rue Lafontaine. Cette transaction survenait cinq mois après l’annonce de la fermeture de la résidence privée pour ainés qui s’y trouvait depuis près d’une vingtaine d’années. À noter que le Château Grandville a tout d'abord été un hôtel lorsqu'il a été construit à la fin du 19e siècle.

En lien avec sa nouvelle mission, le Château Grandville met à la disposition de travailleurs provenant de l’extérieur des unités de logement d’une pièce et demie de même que deux pièces et demie, chacune complètement meublée, avec sa propre salle de bain, un frigo et un four micro-ondes. «Nous ne voulons pas entrer en compétition avec les hôtels, il n’y a pas de location à la journée; ici c’est à la semaine ou au mois», a expliqué M. Dubois.

Même si l’ouverture officielle aura lieu dans quelques semaines, l’établissement a déjà accueilli ses premiers occupants. «On dépanne certaines personnes en ce moment, on a 5 unités locatives occupées. Il s’agit de travailleurs provenant de Québec et de secteurs plus éloignés du Bas-Saint-Laurent», a précisé le directeur général. «De plus, ça nous permet de tester nos installations», a-t-il ajouté. En tout, le Château Granville comprend 45 unités de logement qui pourront héberger de 55 à 60 personnes puisque certaines sont en occupation double.

Jean-Philippe Dubois a souligné que le projet a été concrétisé afin de répondre à un besoin des entreprises de Rivière-du-Loup dont Lepage Millwork. «On a fait une recherche et ce service était très en demande. Il permet de soutenir le recrutement d’employés par les entreprises. Des travailleurs séjourneront au Château Grandville en attendant de trouver un appartement ou d’acheter une maison. On ne priorise pas la location à la semaine avec un taux de roulement élevé, on espère davantage de la location pour quelques mois, au minimum de deux à trois», a noté M. Dubois.

«On est super enthousiastes d’offrir officiellement nos unités de logement en location. On a déjà un carnet de réservations bien garni», a conclu le directeur général.